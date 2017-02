Trump defiende a Putin: ‘EU no es tan inocente’

AP | WASHINGTON Publicada el

El presidente Donald Trump dijo que respeta a Vladimir Putin y cuando un entrevistador calificó al mandatario ruso de ser “un asesino”, Trump dijo que Estados Unidos tiene muchos de ellos.



“¿Qué te parece? ¿Nuestro País es tan inocente?”, contestó Trump al conductor de Fox Bill O’Reilly, según un extracto publicado por la cadena. La entrevista del Presidente fue transmitida ayer por la tarde, antes del Super Bowl.



Desde hace mucho tiempo, Trump ha expresado su deseo de mejorar sus relaciones con Moscú, ha elogiado a Putin y ha indicado que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían estar cerca de un cambio, incluso después de que las agencias de inteligencia estadounidenses determinaron que Rusia se inmiscuyó en la campaña presidencial de 2016 para ayudar a Trump a ganar contra la demócrata Hillary Clinton.



Putin ha calificado a Trump como un “hombre muy brillante y talentoso”.



Durante los años en los que Putin ha estado en el poder, una serie de figuras prominentes de la oposición rusa y periodistas han sido asesinados. En la entrevista, Trump afirmó: “Yo lo respeto”, por lo que se le preguntó por qué.



“Respeto a mucha gente, pero eso no significa que me vaya a llevar bien con él. Él es líder de su País. Lo que digo es que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo”, dijo.



“Y si Rusia ayuda en la lucha contra ISIS, que es una lucha importante, y contra el terrorismo islámico en todo el mundo, eso es algo bueno”, agregó Trump, utilizando una sigla para el grupo Estado islámico. “¿Me llevaré bien con él? No tengo ni idea”, dijo Trump.



O’Reilly afirmó entonces sobre Putin: “Pero él es un asesino. Putin es un asesino”. Trump respondió: “Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Qué crees? ¿Que nuestro País es tan inocente?”.



Y arriesga alianzas tradicionales



Ante declaraciones como éstas, la imprevisible política exterior de Trump podría dificultar las alianzas históricas de EU para compartir información de inteligencia, debido a las reacciones de las diversas naciones a un Presidente que busca estrechar vínculos con Rusia y ofende sin miedo a aliados de Washington con medidas contra la inmigración o se enoja con gobernantes de naciones amistosas.



Si Trump prosigue con sus acciones para mejorar las relaciones entre Washington y Moscú, los aliados europeos en particular quizá pongan en duda cuán segura está su información de inteligencia en manos de Estados Unidos, lo cual constituye un peligro para todas las naciones involucradas.