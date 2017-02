La falta de inversión automotriz puede afectar al país

EL UNIVERSAL Publicada el

De reducirse la inversión automotriz en el país a causa de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la actividad económica en ciudades como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, y de estados como Quintana Roo y Nuevo León, puede reducirse de manera significativa, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).



Estas tres ciudades y dos estados registraron un crecimiento económico promedio de entre 4% y 6%, en los últimos cinco años, por encima del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y con excepción de Quintana Roo, todas ligadas a la industria automotriz.



También hay ciudades aledañas como Irapuato, León, Silao, Salamanca, San Luis Potosí y Mexicali que han tenido un crecimiento acelerado, al estar ligadas al armado de vehículos.



En el caso San Luis Potosí, donde Ford canceló la construcción de una planta, el crecimiento del PIB estatal puede estancarse, indicó el Imco.



“En estas ciudades hay más de todo, hay más demanda de efectivo que es un indicador de los ingresos. Las ciudades manufactureras están más diversificadas que las ciudades ligadas a la actividad petrolera”.



“En las ciudades pequeñas y enfocadas a las industrias extractivas como minería o el petróleo, la riqueza se concentra en pocos individuos”, explicó Manuel Molano, director general adjunto del Imco.



El Imco destacó que en Aguascalientes, a partir de la apertura de la planta de Nissan, de 2013 a 2014 su crecimiento fue de 10%, y ahora se mantiene en niveles cercanos a 4.3%, siendo de las ciudades con las mayores tasas de PIB estatal.



De acuerdo con el instituto, el norte y el Bajío están impulsando el crecimiento de la economía mexicana.



En 2003, la producción del norte y el Bajío representaba 39.9% de la producción nacional, porcentaje que se incrementó a 41.7% en 2014.



Molano comentó que si bien aún no se sabe cuál será el destino del TLCAN o el futuro de la producción manufacturera, sólo las ciudades más diversificadas podrán sortear los cambios.



“Hay pocas ciudades como León, por ejemplo, que se han especializado en biotecnología o nanotecnología. El ex alcalde creó un buen modelo de atracción de varias industrias”.



“En Aguascalientes, la gente es muy dinámica hablan japonés, inglés, pero están muy enfocados a la manufactura. Hay que ser muy creativos para reinventarnos y no depender de decisiones”, agregó Molano.



El director adjunto del Imco agregó que incluso en el tema de la manufactura hay muchos cambios como el concepto de manufactura 4.0 que se aplica en Estados Unidos donde el diseño y producción de productos se hace a través de impresoras 3D, cambios que impactarán a la industria manufacturera en México.



Si Estados Unidos abandona el TLCAN, la relación comercial con México quedaría regida por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo cual implicaría aranceles con rangos de 2% a 8% sobre las exportaciones mexicanas, lo que afectaría la velocidad del intercambio comercial.