¿Por qué la voz suena rara en grabaciones?

THE NEW YORK TIMES | JONAH ENGEL BROMWICH Publicada el

Tengo una voz fuerte, torpe, profunda y boba. Pero sólo lo recuerdo si escucho una grabación de mí mismo cuando reproduzco una entrevista o cuando mis amigos me imitan y, para hacerlo, bajan sus voces varias octavas.



Uno de mis compañeros de secundaria, Walter Suskind, tiene una de las voces más graves que he escuchado en persona. Su experiencia ha sido similar a la mía.



“Mi voz suena bastante normal en mi cabeza”, dijo. “Es cuando escucho mi eco en el teléfono o cuando me escucho grabado que me doy cuenta de lo grave que es. También cuando la gente se me acerca y, para imitar mi voz, habla lo más grave que puede y me gruñe a la cara”.



“Me han dicho que la ventaja de voces como las nuestras es que podemos ser muy buenos negociadores de rehenes”, añadió.



Muchas personas se impresionan cuando escuchan grabaciones de su voz (“¿De verdad me oigo así?”); otros se sorprenden de lo aguda que suena.



La cantante Mitski Miyawaki, que ha sido elogiada por su excepcional control de la voz, dijo que ella también se sorprende desagradablemente al escuchar grabaciones de su voz cuando habla porque se percibe “más grave, más controladora”, y los demás no la oyen así.



“Me pasa cuando escucho una entrevista de radio”, dijo, haciendo un ruido de disgusto. “Oigo mi voz y pienso: ‘Ay, suena exactamente como la de una niñita”.



¿Por qué sucede eso?



Hay una explicación sencilla para experiencias como la de Miyawaki, dice William Hartmann, un profesor de Física de la Universidad Estatal de Michigan especializado en acústica y psicoacústica.



Cuando hablamos percibimos nuestra voz a través de dos vías, explica. Una es la ruta por la que percibimos la mayoría de los demás sonidos. Las ondas viajan desde el aire a través de nuestro sistema auditivo, atravesando el oído externo, medio e interno.



Sin embargo, como nuestras cuerdas vocales vibran cuando hablamos, una segunda vía se introduce internamente en la que las vibraciones pasan por nuestros huesos y estimulan directamente a nuestro oído interno.



“El efecto de esto es que se enfatizan las frecuencias graves y eso hace que nuestra voz nos suene más grave y rica”, dijo Hartmann.



Excepto cuando no es así. Su explicación tiene sentido para muchas personas, incluyendo a Miyawaki, pero no funciona muy bien para mi compañero Walter, ni para mí.



John J. Rosowski, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de Harvard que se especializa en el oído medio, explicó lo que faltaba. Dice que podría haber una variación en lo que percibimos porque, dentro de las dos vías descritas por Hartmann, hay formas más sutiles en las que el oído medio puede percibir los sonidos.



“Hay muchas vías que esas vibraciones toman para llegar al cráneo”, dijo Rosowski. “Incluyen las vibraciones del cráneo, las cuales pueden variar”.



Comentó que otros factores que influyen sobre la manera en que las vibraciones de la voz podrían viajar al cerebro incluyen la interacción con el líquido cefalorraquídeo, ese líquido claro que reside en el cerebro y la columna vertebral, así como las variaciones de la presión sonora en el canal auditivo.



Esta diversidad de rutas “introduciría una variación en la manera como la gente escucha su propia voz”, dijo, y quizá explique por qué Walter y yo siempre nos sorprendemos al escuchar grabaciones de nuestra voz.