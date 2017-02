‘Respeto es ganar a nuestro rival’

CARLOS CAMPOS Publicada el

El Celaya buscará tener su segunda victoria a hilo, pero sabe que enfrentará a un equipo herido, por lo que jugará con respeto para lograr la victoria en el Estadio Miguel Alemán Valdés.



Gustavo Vargas, técnico del Celaya, comentó que se encuentran en una situación similar a la de la jornada seis, cuando Celaya y Atlante se enfrentaron.



“Hay una situación, la que pasamos la semana pasada, enfrentamos a líder y veníamos de una derrota, no era fácil enfrentar a un equipo como Atlante y líder, ahora enfrentamos al que viene de último lugar, no es un mal plantel, no sé qué pasó, pero al final nosotros debemos hacernos sentir en cancha de local, lo que ganamos acá no dejarlo y seguir”, comentó el técnico.