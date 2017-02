Entre: tradición y traición

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Oración:



Señor Jesús, deseo ser libre, como tus apóstoles. Fórmame en esa libertad que no margina a nadie, que se abre a las nuevas maneras de la fe y de la relación con los demás. No permitas que me pervierta en mis relaciones y en mi religión.



Haz posible que junto con mi familia, superemos las tradiciones que ya no sirven y que nunca traicionemos tu ley de amor, de servicio, de justicia y de libertad. Amén.



Martes 5° Ordinario. Marcos 7, 1-13.

~ Se reunieron junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. - Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, no comen sin antes hacer las abluciones; y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas -. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras?”. Él les dijo: “Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres”. Les decía también: “¡Qué bien violan el mandamiento de Dios, para conservar su tradición!” Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre y el que deje en la miseria a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: Si uno le declara a su padre o a su madre: “Lo que de mí podrías recibir como ayuda lo ofrezco como donativo al templo”, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así el mandamiento de Dios por esa tradición que se han transmitido; y hacen muchas cosas semejantes a éstas”. ~



Los discípulos de Jesús, han superado las tradiciones de los fariseos. Formados por Jesús, ya no reconocen discriminaciones en Israel. Junto a Jesús, están redefiniendo la ley de lo puro e impuro. Esta ley que daba Israel un sentido de superioridad sobre los demás pueblos, y que ahora viene cuestionada.



Al centro, se ve exhibida la manipulación que los fariseos han hecho de la ley de Dios. Las observancias de pureza ritual y la separación que implican, no son de Dios, que no discrimina a nadie, sino de la tradición de sus mayores, de su tradición humana.



Está claro que utilizan sus tradiciones, para esquivar la voluntad de Dios, incluso contra su propia sangre. Como en el caso que Jesús les reclama hoy: exigen que el pueblo prefiera dar como donativo al templo, aquello que debiera servir para asistir a sus padres.



Es probable que muchos que escuchamos este Evangelio hoy, tengamos necesidad de purificar nuestras tradiciones. No solo nuestras tradiciones religiosas, que urge depurar, si queremos vivir una religión auténtica; también nuestras tradiciones familiares y sociales. Aquéllas con las que hemos crecido, con las que hemos aprendido a manipular y a dominar; ésas que anteponemos a los demás para distinguirnos, salir con ventaja y mantenernos con un cerco de inmunidad.



En el fondo descubriremos que traicionamos el principio de Dios, la verdad, la libertad y el amor.



¿Cuáles son mis tradiciones, cuáles mis traiciones a un principio superior, a Dios y a los demás?