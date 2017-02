‘Fin de la esclavitud’

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y El Rufo Publicada el

R- Grrr. Cuando terminó la esclavitud en USA, muchos negros no sabían qué hacer, de hecho se sentían más cómodos siendo esclavos…



S- Mi Rufo, creo que has puesto el dedo en la llaga; lo que comentas de los negros gringos sucedió en México con la Reforma Agraria y la creación del ejido. Al quitar tierras a los hacendados, muchos peones y campesinos no supieron que hacer y pulverizamos la producción, lo que trajo ineficacia al grado de pasar hambre. Tal parece que los mexicanos no sabemos hacer las cosas solos y tenemos miedo a ser independientes. Urgen mexicanos que asuman tomar decisiones para reconstruir a México y tener una nación soberana y próspera.



R- Guarf, guarf, guarf,… no me hagas reír que traigo mis perrunos labios partidos, mi Santias; ¿de verdad piensas que México puede ser una nación con futuro, soberana y próspera sin la tutela de los gringos?, piensa, ¿entonces quién juzgaría y encarcelaría a nuestros criminales?, si no los extraditamos se escapan.



S- ¡Chín!, tu cuestionamiento es un quita risas si pienso en líderes como Fox, Zedillo, Calderón o el mismito EPN o en funcionarios como Osorio y Videgaray; pero pierde sentido si pienso en López Mateos o en Benito Juárez o en medio de ellos dos el General Lázaro Cárdenas del Rio, hoy traicionado por las armas mexicanas a las que sirvió, que con su aplauso e inacción validaron la Reforma Energética y una clase política podrida dentro de lo que fue su partido el PRI; es decir, en México hay buenos mexicanos y podredumbre política conviviendo al mismo tiempo; el problema es que en los partidos políticos se da aquello del gallo bueno…



R- Grrr, no se dé que me hablas, mi Santias.



S- Hablo del cuento que narra como un gringo entra a un palenque y para apostar un dinerito pregunta a un indito mexica: -¿Cual ser el gallo bueno, mister?, a lo que el indito le responde: -El colorado siñor… El gringo apuesta su dinero al colorado que pierde lastimosamente contra el gallo giro. El gringo, molesto, voltea con el mexicano y la reclama: -Usted decirme que el gallo bueno ser el colorado, mister… -Si <contesta el indio>, el bueno era el colorado, el giro es un asesino hijo de la tiznada.



R- ¡Guau!, ya te entendí mi Santias, en los partidos políticos, salvo honrosas excepciones, van a ganar los hijos de la tiznada y así el pueblo no tendrá más opción que votar por el malo o el peor…



S- Así es la cosa, mi Rufo; eso no quiere decir que no existan mexicanos capaces y honestos que podrían gobernar a México dándole un mejor destino que el de tener gobernantes corruptos y ser entreguistas, vendidos o agachones con los gringos, lo que podría suceder si dejamos de pensar como esclavos del modelo de consumo, sojuzgados política y económicamente por los güeros que nos dicen que hacer, que comer y como vestir; es decir, si asumimos nuestro papel de hombres y mujeres libres dispuestos a pelear por su libertad y por la República para poder vivir con dignidad siendo independientes.



R- Guau, ¿crees que se pueda, mi Santias?



S- El camino es exigiendo a los partidos candidatos honestos y capaces que estén dispuestos a servir al pueblo de México y no servirse ellos mismos; y si no entienden ¡Mandarlos al carajo!, como hizo el pueblo de Cherán en Michoacán que hoy tiene un autogobierno indígena que combate frontalmente al crimen organizado, a los talamontes y a los gobernantes corruptos; el primer paso que tomaron: mandar a la fregada al ineficaz gobierno de Michoacán, antes tricolor ahora amarillo, y a los partidos políticos corruptos y corruptores todos, el segundo, elegir democráticamente a los mejores vecinos para gobernar, el tercer paso, reforestar sus bosques y reactivar su economía cuidando sus recursos naturales de la explotación de los de fuera, en un entorno de paz, seguridad y tranquilidad.



R- Guarraguauuu, mi Santias ¡Tienes razón!, ese es el tipo e oportunidades que se abren para México hoy que gracias a Trump tenemos que abrir los ojos para ver la desgracia de País que tenemos, con más de 50 millones de pobres y contando; pero que podemos recuperar si reorientamos el rumbo con una ciudadanía informada y actuante y buenos gobiernos comprometidos con el pueblo y con México como entidad política y territorial que nos da identidad y nos une con políticas públicas nacionalistas.



S- Así es mi Rufo, gracias al despertar obligado por Trump, México tiene la oportunidad de recomponer el camino y tener un futuro promisorio en donde cada mexicano pueda vivir dignamente, tranquilo y en libertad con un trabajo de ocho horas, que le dé el suficiente ingreso para fortalecer el mercado interno que genere autonomía económica y la posibilidad de empleos para todos… ¡Así de sencillo!



Un saludo, una reflexión.