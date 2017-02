Jenni Rivera demanda a Univision

EL UNIVERSAL Publicada el

Jenni Rivera Enterprises, empresa que maneja lo relacionado con la fallecida intérprete Jenni Rivera, presentó una demanda en contra de la cadena Univision.



De acuerdo con “TMZ”, la empresa no está de acuerdo en cómo se ha retratado a la cantante en "Su Nombre Era Dolores, La Jenn Que Yo Conocí".



La serie comenzó a transmitirse el mes pasado y no cuenta con la aprobación de la familia de Jenni.



Está basada en un libro escrito por Pete Salgado, quien fue en diversas etapas mánager de la cantante.



Según los documentos obtenidos por “TMZ”, el problema radica en que Salgado había firmado un acuerdo de no divulgación con Rivera, por lo que su colaboración con la serie rompe el acuerdo.



Además, el programa ofrece la visión que Salgado tenía de la vida de Jenni, por lo que consideran que el show está lleno de escenas difamatorias sobre “La Diva de la Banda” y sus cinco hijos.



Jenni Rivera Enterprises desea obtener diez millones de dólares por compensación de daños.