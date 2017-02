Recuerda la humillación que sufrió

EL UNIVERSAL Publicada el

Adriana Fonseca recordó el episodio de racismo que sufrió hace unas semanas en Estados Unidos.



En entrevista con el programa "Hoy", la actriz mexicana lamentó lo sucedido y reiteró lo mal que se sintió por el humillante momento.



“El chico se estresó muchísimo y me dijo: 'este casting es para americanos', y salió gritando y me sacó, ni siquiera dije mis líneas, ni siquiera tuve oportunidad; había muchísima gente en la sala”.



La originaria de Veracruz, quien vive y se prepara como actriz en Los Ángeles, comentó que el video que compartió en redes sociales, en el que aparece llorando tras el casting, fue "un grito desesperado" que necesitaba ser liberado con sus seguidores, con su "Fonsecafamily", como ella les llama, con quienes tiene una fuerte conexión.



“Fue un momento de desahogo, para sacar esa frustración y esa humillación que sentía en ese momento”.



Fonseca reiteró que lo que le pasó debe condenarse por tratarse de una falta de respeto hacia un ser humano.



“Esto fue una humillación, una falta de respeto hacia un ser humano, deja tú que soy mujer".



También platicó que a raíz del video le salieron ofertas de trabajo en nuestro país.



“Me llamaron a un evento que voy a ir a México, también me llamaron para una fundación”, dijo.