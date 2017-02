Sube precio de baños públicos

SAÚL CASTRO Publicada el

A partir de los primeros días de febrero el costo del servicio de los baños públicos que administra el Municipio, tuvieron un incremento del 20%, de 5 pesos subió a 6.



Los cinco baños públicos concesionarios no sufrieron incremento y mantienen el precio en 5 pesos.



Apesar de que la Administración Municipal anunció medidas de austeridad para que la población pudiera resistir el incremento de los costos de los combustibles, sigue con la alzas de los servicios públicos



En el municipio existen 11 baños públicos, seis de ellos los administra el Municipio, el resto están concesionados por particulares.



¿En dónde aumentó?



De los Mercados Hidalgo, Embajadoras, ex Estación del Ferrocarril, así como el de la Presa de la Olla, jardín Reforma y Momias, el aumento fue de un pesos, de 5 a 6.



Los que no sufrieron aumento fueron los concesionados, como el del Jardín de la Unión, Los Ángeles, Alhóndiga, Pardo y los Pastitos, los que mantienen su precio de 5 pesos.



Incremento, afecta a comerciantes.