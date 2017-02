Denuncia empleada acoso sexual en Taller Municipal

IVONNE MANCERA Publicada el

Desde la llegada de Fernando Torres Pérez, como encargado del Taller Municipal, en septiembre del 2016, “Lupita”, empleada de la dependencia desde el 2015, ha sufrido acoso sexual por parte del funcionario.

Las invitaciones a salir, pedirle su dirección de manera insistente y ´coquetearle', llevaron a “Lupita”, quien pidió el anonimato para evitar represalias, a denunciar el acoso del que se siente víctima, llegando al punto en que el funcionario, la amenazó con que podría perder su trabajo.

“ Cuando entró al Taller como encargado de despacho se empezó a presentar con toda la gente que labora, después, cuando me empezó a conocer, ya era acoso sexual, me pregunta dónde vivo, con quién vivo, me espía y a cada rato me invita a salir, me coquetea, y como ve que no le hago caso me hostiga, me levanta la voz, me grita, cada rato me amenaza con que me va a correr porque no le hago caso”, platicó.

Torres Pérez, narra “Lupita”, incluso intentó regalarle flores durante una revisión a una gasolinera por parte de ambos, además de marcarle por teléfono cuando está fuera del horario laboral, para intentar que regrese a la oficina.

“ Son muchas cosas que he aguantado y quiero que hagan algo por esto, no soy yo nada más, quiero alzar la voz porque no me gusta, es algo muy fuerte, lo he platicado con mis papás y todo y quiero que deje de acosarme (...) me dice 'mira mi camisa' y como que se la desabrocha, se levanta el pantalón cuando voy a que me firme documentos, siempre empieza a coquetearme, me pregunta cada rato dónde vivo”, confesó.

Sin denuncias por acoso sexual; si han presentado quejas

El Contralor Municipal, Guillermo Patiño Barragán, informó que hasta la fecha no ha recibido quejas de acoso sexual por parte de empleadas del Taller Municipal, aunque indicó que el viernes pasado, una trabajadora de la dependencia acudió a la dependencia, para quejarse de los tratos en la dependencia.

“ El viernes de la semana pasada fue una chica que labora en el Taller y me refería que ella quería exponer o presentar una denuncia por acoso, le pregunté qué tipo de acoso era, cuando la cuestiono me dijo que era acoso laboral (...) me dijo que eran varias cosas”, comentó.

El funcionario municipal canalizó a la mujer con el director de Quejas, quien le indicó que no era un acoso como tal, además de no ser la única persona que hace comentarios al respecto dentro del Taller.

“ Como está en puerta el cierre del Taller, la gente está nerviosa, no saben a ciencia cierta, les dicen 'tu te vas', 'tú también', es una cuestión no por el hecho de que les estén diciendo que si no haces esto se van, no, todos se van, es una decisión que se tomó”, finalizó.