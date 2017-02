Conectan a Las Joyas con caminos de tierra

JESÚS GARCÍA Publicada el

Con brechas de terracería construidas a finales del año pasado se ha conectado la zona de Las Joyas con el nuevo bulevar que lleva su nombre y que se enlaza con el Parque Industrial Colinas de León al poniente de la ciudad.



Los caminos improvisados ya son utilizados desde finales del año pasado, según versiones de habitantes de la zona, quienes mencionaron que eran muy necesarios.



La Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) informó que se invirtieron 200 mil pesos para conectar el Bulevar Caliope con Las Joyas y comenzó a funcionar desde el 15 de diciembre pasado.



El objetivo, precisó la SOP, fue crear vías alternas por donde los automovilistas de la zona, así como las rutas de camiones del transporte público pudieran conectarse más rápido con Las Joyas a través del Bulevar Mariano Escobedo.



Al menos 90 mil habitantes viven en esta zona, aunque con la construcción del nuevo bulevar, se le dio prioridad a terrenos de particulares asentados sobre el trazo de ésta vialidad.



En octubre del 2016 am dio a conocer que el Bulevar Las Joyas no tenía ningún acceso a las siete colonias que conforman éste núcleo poblacional, aunque sí comunicaba mil hectáreas para desarrollos habitacionales y comerciales del empresario Óscar Flores Pérez.



“Yo como ciudadano estoy de acuerdo en que le falta una conectividad a Las Joyas”, declaró el exdirector de Obra Pública Municipal, José Martínez Plascencia, en octubre pasado.



En la obra se invirtieron 350 millones de pesos que beneficiaron directamente mil hectáreas de la empresa Inmobiliaria Flopper, ubicadas entre la Autopista León-Aguascalientes y Las Joyas.



La administración de la exalcaldesa Barbara Botello Santibañez prometió al inicio del proyecto que sería para vincular a vecinos de Las Joyas con la zona de la colonia Jacinto López donde se encuentra el Parque Industrial Colinas de León.



Con estas nuevas opciones de caminos, se desfoga el tráfico de los bulevares San San Juan Bosco y Aristóteles que horas pico, presentaban una importante carga vehícular.



Las conexiones

En un recorrido realizado por am se observó que el Bulevar Caliope se enlazó con el Bulevar Las Joyas a través de una brecha de terracería que mide 500 metros aproximadamente, la cual atraviesa algunos predios de fraccionamientos irregulares.



El camino es utilizado por decenas de vehículos que circulan cada hora, así como rutas de camiones urbanos de transporte público que ya cuentan con paraderos para dar el servicio a los habitantes de la zona.



“Salida a Bulevar San Juan Bosco”, se leé en pequeños pendones naranjas colocados sobre el camino por la Secretaría de Obra Pública del Estado, para señalar la ruta hacía la nueva vialidad.



El Bulevar Caliope se conecta con el Bulevar Aristóteles y tiene pavimentados sus dos carriles en un tramo de 600 metros aproximadamente; sobre la vialidad se encuentra el CECyT 17 del Instituto Politécnico Nacional.



La brecha atraviesa por un arroyo donde aún no se ha construido el puente, así como por un predio que es utilizado como negocio de partes de autos usadas, detrás del Fraccionamiento El Faro y dentro del Ejido Las Joyas.



Anteriormente los automovilistas que venían del rumbo de Las Joyas tenían que rodear por los Bulevares Aristóteles, San Juan Bosco, Mariano Escobedo y finalmente Calcopirita, para llegar a la nueva vialidad.



Con ésta nueva opción de conexión en menos de tres minutos pueden circular por Bulevar Las Joyas y llegar a la zona de Satélite sobre el Bulevar Mariano Escobedo.



Una segunda opción que se habilitó para comunicar al nuevo bulevar por una de las calles de un fraccionamiento irregular localizado a un costado de Convive, que a su vez se conecta con el Bulevar Balcones de Las Joyas.



Hasta hace unos meses esta opción no existía y los conductores de la zona tenían que utilizar el antiguo camino a la comunidad de Barranca de Venaderos entre el cerro, para poder llegar al Bulevar Las Joyas.



Otro de los caminos que funcionan como acceso a Las Joyas, aunque no está en buenas condiciones, se localiza por un costado de la Planta de Aguas Residuales del Sapal, que comunica a Balcones de Las Joyas a través de la calle Flor de Paisto.