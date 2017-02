Urge inteligencia: Carlos Medina

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

El Gobierno Municipal de León carece de una verdadera estrategia de inteligencia para combatir el fenómeno de la inseguridad, acusó el síndico panista del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia.

“Nos han explicado el viernes (el Sistema Integral de Operaciones de Seguridad Pública) y yo se lo he dicho claramente al Secretario de Seguridad (Luis Enrique Ramírez) y al Director de Policía (José Carlos Ramos), eso no es. Eso como lo están aplican es reacción, no trabajo de inteligencia”, declaró.

El ex Alcalde y ex Gobernador explicó que no se trata simplemente de comparar un sistema de registro, como es el SIOSP, a una plataforma como el SISPEM (Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios), sino de transformar de un actual modelo de reacción a uno de inteligencia.