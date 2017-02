Busca a mamá por Facebook tras 39 años

REDACCIÓN | Celaya Publicada el

Por medio de redes sociales, una mujer de 39 años que radica en Tijuana, Baja California, busca en el municipio de Cortazar a su madre biológica.

En la página de Facebook “Búsqueda de personas David Nostas”, Iveth Cuevas relata que se enteró que al nacer fue regalada porque su madre biológica, que podría llamarse Rosa, no estaba casada.

De acuerdo a lo publicado, Iveth nació en Cortazar un 13 de agosto de 1978, fue regalada y llegó hasta Tijuana. La mujer asegura no tener rencor hacia su madre y lo único que espera es conocerla.

“Ayúdenme por favor a encontrarla, sé que ella era muy joven cuando me tuvo y no la culpo por lo que hizo, deseo mucho localizarla, ya que no puedo estar en paz sabiendo que tengo más familia”.

Además dijo que su madre podría llamarse Rosa, posiblemente tener un hermano llamado Juan y que a su padre le apodaban “Pollo”.