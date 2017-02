Denuncia secuestro, pero andaba de viaje

FRANCISCO VÉJAR MARES Publicada el

La Procuraduría de Justicia del Estado afirmó que Juan Luis Sainz Hernández, el hijo del exalcalde de San Francisco del Rincón, andaba de viaje y no plagiado como se denunció.



Los agentes realizaron investigaciones y entrevistas con la familia y se determinó que no hubo secuestro.



“La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) dio inició de la Carpeta de Investigación de forma oficiosa con motivo de la ausencia del joven Juan Luis Sainz Hernández; al respecto podemos informar que la ausencia del joven, tuvo motivos por situaciones familiares, que provocaron su distanciamiento, y en un inicio falta de comunicación entre él y su familia”, informó la Procuraduría en un comunicado.



La desaparición de Juan Luis fue reportada el martes pasado luego de que publicara en su página de Facebook que estaba privado de la libertad por un grupo delictivo. Su familia no lo había visto desde el domingo 29 de enero.



El propio exalcalde Juan Carlos Sáinz Lozano informó del supuesto plagio en redes sociales y pidió ayuda de las autoridades judiciales para su rescate. Los supuestos captores ya pedían dinero por él.



El viernes por la madrugada el joven de 21 años fue encontrado por elementos de la Policía Federal en Aguascalientes, a la altura de la comunidad de Margaritas, en Jesús María.



Juan Luis dijo a los agentes que acaba de ser liberado luego de permanecer secuestrado.



El joven fue llevado a la casa de su familia y su padre desistió de poner denuncia ante el Ministerio Público por miedo a represalias de sus captores.



La Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría de Justicia inició de manera oficiosa una carpeta de investigación.



Los agentes acudieron con la familia para entrevistarlos, realizaron una petición de información a compañías telefónicas y recopilaron diversas videograbaciones de distintos lugares en torno a José Luis.



Luego de las indagatorias, los agentes descubrieron que Juan Luis viajó a diferentes lugares vía aérea y terrestre, pero que fueron motivados por cuestiones personales y no por que mediara una actividad delictiva de por medio.



“Es decir no existió ni un secuestro, ni extorsión, ni ninguna actividad delictiva vinculada a su distanciamiento del seno familiar. Informamos que él se ha reencontrado con su familia, y no presentó ningún tipo de lesiones en su integridad”, confirmó la Procuraduría de Justicia.



En sus declaraciones, el joven aceptó ante los agentes ministeriales que él fue quien informó del secuestro que jamás ocurrió.



