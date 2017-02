Evade Cámara Baja dudas de ciudadanos

EL UNIVERSAL | Suzzete Alcántara / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Entre las 27 preguntas más frecuentes que hacen los ciudadanos a los diputados se encuentran las prestaciones a las que tienen derecho, como: seguro colectivo de vida, gastos de médicos mayores, gastos funerarios (hasta por un mes de dieta por evento) y apoyo para transporte.



La Cámara Baja respondió, pero no especificó el costo al que equivale el pago de esos beneficios con recursos del erario público, tampoco dio detalles sobre el “bono secreto” que ascendió a 150 mil pesos para cada uno de los 500 legisladores o el aguinaldo de 140 mil 504 pesos que recibieron.



El pasado 6 de enero EL UNIVERSAL publicó que la Cámara de Diputados desembolsó más de 161 millones de pesos en el pago de seguro de gastos médicos mayores para proteger a los legisladores. La póliza también considera a su cónyuge, concubina o pareja del mismo sexo, así como a hijos menores de 25 años y padres.



De acuerdo con la póliza generada por Grupo Nacional Provincial (GNP), esta prestación tiene una suma asegurada de hasta 120 mil pesos por beneficiario y también los ampara ante una eventualidad en el extranjero.



La cifra de 161 millones de pesos que costará este seguro es superior por casi 17 millones de pesos (11.70%) a la póliza que pagó la anterior Legislatura, debido a que en aquella ocasión se gastaron 144 millones 514 mil pesos.



Aun cuando hay diputados que rechazaron este beneficio (Morena y Movimiento Ciudadano), la Cámara Baja hace pagos anuales por el total del dinero pactado, y al final de cada ejercicio, por lo que la compañía aseguradora realiza una devolución por las primas no utilizadas.



Para ayuda de transporte, la Cámara de Diputados realizó la contratación con la empresa Efectivales, D de RL de CV, para proveer de vales de gasolina por 7 millones 768 mil pesos durante 2016. Los vales se reparten a los diputados federales y a todo el personal de la Cámara Baja.



La licitación no informa cuánto reciben los diputados por mes, ya que la Cámara indicó que es responsabilidad de cada área —administrativa o legislativa— la distribución interna de los vales de gasolina para los trabajadores y legisladores de San Lázaro que así lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones.



Otro de los apoyos consiste en otorgar a los grupos parlamentarios, presidentes de las comisiones y personal administrativo, un automóvil para su servicio. Para ello, en esta Legislatura se llevó a cabo un convenio entre la Cámara Baja y la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV, por el arrendamiento de vehículos para los próximos dos años por un monto superior a 30 millones de pesos.



A la pregunta de cómo se ha empleado el apoyo económico que reciben los diputados para actividades de atención ciudadana, se obtuvo como respuesta que “no se cuenta con un desglose de gastos”.



Sin embargo, señalan que de conformidad con la Norma para Regular el Pago de Dietas y Apoyos Económicos a Diputadas y Diputados de la Cámara de Diputados, este recurso se da por comprobado con la firma del legislador en el recibo o, en su caso, con el comprobante del depósito bancario.



Entre las preguntas más frecuentes destacan también las referentes a su remuneración (dieta) y a los apoyos económicos que recibe cada uno de los 500 legisladores cada mes.



Como contestación a sus planteamientos, se especificó que como dieta reciben 74 mil pesos, que sumados a los apoyos económicos como asistencia legislativa (45 mil 785 pesos) y atención ciudadana (28 mil 772 pesos), dan un total de 148 mil 557 pesos.



Esta es la remuneración neta mensual que “se calcula aplicando al sueldo bruto las deducciones de ISR, ISSSTE y SECORE”, de acuerdo con el área de transparencia de la Cámara Baja.



De igual forma, se especifica que los diputados también son acreedores a 2 mil 780 pesos en vales de despensa cada mes y en cada sesión ordinaria; es decir, martes y jueves, se les entrega un vale de comida de 170 pesos que pueden utilizar en los distintos restaurantes y cafeterías concesionadas y que operan en la Cámara de Diputados.



Sobre cuáles son los salarios de los secretarios técnicos y asesores de la Cámara de Diputados, el órgano legislativo detalló que los hay por niveles: ‘A’, reciben al mes 35 mil 520 pesos y ‘B’, 28 mil 543 pesos; mientras que a los técnicos se les paga 38 mil 990 pesos. La respuesta no precisa cuántos empleados hay para estos rubros.



Al preguntar sobre los viajes internacionales y nacionales que hacen los diputados, la Dirección de Transparencia contestó con un link de internet, el cual lleva al apartado de viajes. En esa sección se detalla a qué país o entidad acudieron los legisladores, en qué fechas, nombre y partido político; sin embargo, no se precisan los recursos públicos que se erogaron para ello.



Otros cuestionamientos ciudadanos que se encuentran entre los primeros lugares son: el método para hacer llegar una iniciativa, cuántas reformas ha sufrido la Constitución, contratos y licitaciones, así como los requisitos para realizar servicio social o laborar en el recinto legislativo.