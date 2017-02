Fernández Noroña protesta en el Senado

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Acompañado por unas 30 personas, el aspirante independiente a la Presidencia, Gerardo Fernández Noroña, “cercó” el acceso del Senado de la República para exigir que se dé marcha atrás a la Ley de Seguridad Interior, por considerar que ésta militarizará al país.



“Hoy estamos exigiendo que se le dé marcha atrás a la mal llamada Ley de Seguridad Interior, una ley que busca acrecentar la represión y el baño de sangre en México, porque con el pretexto de la seguridad quieren aprobar esta ley”.



Sentado sobre el pavimento del cruce de Insurgentes y Madrid, Fernández Noroña recordó que como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón intentó aprobar una ley similar.



“De lo que se trata es que te detengan sin orden judicial, que te retengan más allá del plazo constitucional, que no te presenten al Ministerio Público, que allanen tu casa sin orden judicial, que te torturen, que te asesinen, que no permitan las manifestaciones, con pretexto de la seguridad”.



Fernández Noroña dijo que cerrarían el acceso al Senado para que los legisladores no pudieran sesionar. Solo que los senadores se tomaron su primer “puente del año” y la sesión de hoy martes se recorrió para este miércoles.