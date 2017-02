Compara a gobernadora hispana con Trump

AP | RUSSELL CONTRERAS / SANTA FE, NUEVO MÉXICO, EU Publicada el

La única gobernadora hispana de Estados Unidos respondió a un ex alcalde de Santa Fe que la acusó de ser racista por dificultar que los migrantes sin permiso de residencia en Nuevo México obtuvieran una licencia para manejar.

Durante un mitin en favor de los derechos de inmigrantes, el ex alcalde David Coss dijo a activistas que las medidas tomadas por la gobernadora Susana Martínez se basaron en el racismo y la comparó con el presidente Donald Trump, a quien Martínez criticó duramente durante la campaña presidencial.

Coss dijo que estaba orgulloso de vivir en Nuevo México, un "estado que rechazó el racismo de Donald Trump, que rechazó el racismo de Susana Martínez".

El ex alcalde luego dijo que la gente le había sugerido que no calificara a nadie de racista. "Bueno, ¿sabes? Cuando eres racista, y tratas de aplicar políticas racistas en mi comunidad, eso me enoja", dijo Coss.

El liberal agregó que el esfuerzo de Martínez, quien es republicana, para cambiar la ley estatal que permitía que los inmigrantes —incluso aquellos sin permiso de residencia— obtuvieran una licencia de conducir era "racista, y eso estaba mal".

Chris Sánchez, portavoz de Martínez, criticó las declaraciones.

"Las declaraciones inflamatorias de Coss sobre la primera gobernadora hispana del país son tristes e ignorantes, especialmente porque la gran mayoría de hispanos en Nuevo México apoyó la iniciativa (de Martínez) para poner fin a la práctica peligrosa de otorgar licencias de conducir a inmigrantes ilegales", dijo Sánchez.

Martínez, nacida en El Paso, Texas, fue electa en el 2010, cuando se convirtió en la primera gobernadora latina del país. Primero fue demócrata y creció en un hogar mexicano-estadounidense cerca de la frontera de Estados Unidos y México.