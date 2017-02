Exportan fresas... ¡a Celaya!

OSCAR ORTEGA GARCÍA Publicada el

Ante los problemas de exportación que han tenido agricultores de fresas guanajuatenses, recurren a ofertar la fruta en las calles y a través de Facebook, para recuperar ganancias.

Los productores mencionaron que desde que inició el año, las ventas disminuyeron porque aseguran que la fresa fue rechazada en los Estados Unidos y otros corporativos que se encargan de exportar su producto.

“Dicen que no cumple con los estándares. Ya no saben qué inventar para no recibir la fruta en la frontera. Tenemos que ver la forma de recuperar un poco de ganancia. Hasta corporativos que empaquetan en grandes cantidades tienen problemas”, dijo Eulalio Jiménez.

Mujeres, jóvenes y hombres, desde la mañana de ayer llegaron a las colonias Los Pinos, La Latinoamericana, La Misión y avenida Irrigación para vender las fresas empaquetadas con la leyenda “Harvest 52”.