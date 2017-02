Hiddleston revela por qué usó playera con “I love T.S.”

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Sólo fueron tres meses de romance entre Tom Hiddleston y Taylor Swift, sin embargo la pareja dio de qué hablar al ser captada en momentos románticos o con amigos.



Tal fue el caso de una fotografía que despertó inquietud en las redes, pues durante la celebración del cuatro de julio en la mansión de la cantante, el actor apareció con una ajustada camiseta con la leyenda "I love T.S.", ("Yo amo a Taylor Swift"), lo que generó diversas versiones que cuestionaron si se trataba de un cursi detalle por parte del actor.



Meses después, el propio Hiddleston decidió comentar a la revista “GQ” sobre aquel episodio, y aclaró que no se trató de lo que mucha gente cree.



"La verdad es que, era el cuatro de julio y una fiesta publica y estábamos jugando, me resbalé y me lastimé mi espalda. Quería proteger el raspón del sol y pregunté ‘¿alguien tiene una playera?’, y una de sus amigas dijo ‘yo tengo esta’, y sacó la playera con el ‘I love T.S.’ que sus amigas tienen que ‘usar por contrato’. Y nos reímos de eso. Era un chiste entre amigos’ ", declaró.



El protagonista de "El rascacielos" se mostró sorprendido por la atención que generó ese detalle.



"Nadie tenía el contexto de esa historia. Lo más difícil es que era un chiste entre amigos el 4 de julio. No lo sé. Simplemente, estaba sorprendido de que tuviera tanta atención. Esa playera se convirtió en un emblema de esto’", dijo.



La relación entre ambos cantantes inició en medio de una polémica, pues fueron captados juntos cuando ella tenía muy poco tiempo de haber terminado con el DJ Calvin Harris e incluso se dijo que Swift le había sido infiel a Harris.

Promocional GQ con Tom Hiddleston