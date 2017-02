Limita hijo de Joan Sebastian canción que le dejó su padre

EL UNIVERSAL Publicada el

La canción inédita “Volaré” que Joan Sebastian dejó expresamente a su hijo Julián Figueroa no saldrá en físico, pero el video puede verse ya en YouTube y a partir de la semana próxima en Bandamax.



El heredero del cantautor fallecido en 2015 precisó que el tema sólo será escuchado en redes sociales, en un momento donde la industria musical ya cambió.



“Me la dejó a mí, él de hecho la produjo con mi voz, no terminó la canción porque mi papá falleció, pero dejó estrictamente dicho que era para mi”, señaló Figueroa.



“(La canción) Es una promesa de amor eterno, de que a una persona a pesar de las adversidades, los años y envejezca, vas a permanecer a su lado y seguir amando”, detalló.



Mientras el videoclip ha sido visto en una semana por casi 100 mil personas, Julián sigue trabajando en su próximo álbum, el cual no contendrá tema alguno de su padre.



“Ya ahora no le estamos apostando a los discos, es una época diferente, ya son irrelevantes, estamos componiendo muchísimo, esperemos salga pronto, en un mes".



“Inéditas de mi papá, no (más), esta canción (“Volaré”) sólo la sacaremos en redes sociales y en Bandamax, pero mi sencillo fuerte la vamos a sacar en dos meses en radio”, detalló.



Julián, hijo de Maribel Guardia, fue mencionado continuamente hace unos días cuando en un viaje de placer no lo dejaron entrar a territorio estadounidense.



Su visa era normal, pero las autoridades de aquél país se dieron cuenta que era cantante y pensaron iba a trabajar.



“Fue un detallito, pero ya me dieron la visa de trabajo”, respondió a pregunta expresa.