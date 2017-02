‘Fallan las estrategias... si es que hay alguna’, señalan regidores

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

Los regidores del PVEM y PRI, Sergio Contreras Guerrero y Salvador Ramírez Argote, pidieron explicaciones por la violencia en León.



“(Ante) la poca participación, desde mi perspectiva, que tiene el Gobierno Estatal y Federal en León, creo que debemos de dejarnos de descalificaciones y empezar a ver cómo coordinamos los esfuerzos, dije hace siete meses que la situación que se vive, si no hay una correcta coordinación con el Gobierno del Estado y con la Federación, poco podemos hacer ante oleada de asesinatos. La Policía Municipal no está hecha para enfrentar la delincuencia organizada”, declaró Contreras.



A propuesta suya, la Comisión acordó ayer una próxima reunión para revisar el desempeño y los indicadores del 2016 de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública.



El priísta Salvador Ramírez pidió no excusarse con que se trata de asunto federal, al ser delincuencia organizada.