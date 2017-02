Asteriscos

*** DINERO FRESCO



La Tesorería que comanda Gilberto Enríquez informó a la Comisión de Hacienda, que preside el síndico Carlos Medina, que hay 241 milloncitos que todavía no están etiquetados del presupuesto 2017.



*** PRIORIDAD, SEGURIDAD



El Ayuntamiento debe pronto, y bien, definir a qué proyectos va a destinar ese recurso. La prioridad uno debe ser el tema de seguridad donde no hay dinero que alcance y hay que dar, con urgencia, tiros de precisión.



*** MANOS A LA OBRA



El Municipio de León tiene hasta hoy presupuestados para este año mil 290 millones de pesos para los proyectos de inversión (obras y programas), un monto del cual falta aprobar destino a un 19%. Manos a la obra...

***VIOLENCIA, NO ES TEMA



La Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento sesionó ayer pero, aún y cuando el tema “caliente” es la ola de violencia desatada en León, eso no fue materia de discusión. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y el director de Policía Municipal, José Carlos Ramos Ramos, no estuvieron, aprovechando que en el orden del día no había temas que requirieran su comparecencia.



*MÁRQUEZ ¿AUTOCRÍTICA?



En su gira de ayer por Celaya, el gobernador Miguel Márquez Márquez apuró a los legisladores federales a aprobar que los delincuentes que porten armas de uso exclusivo del Ejército enfrenten su proceso en prisión. Y tiene razón en la gravedad del asunto y la tardanza del Congreso para legislar, pero no cuando dice que lo que pasa “no es una falta de trabajo ni del Estado, ni Federación ni Municipios”. ¿Y la autocrítica?



*CONGRESO, NADA



La Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso tampoco atiende el tema. Su presidente, el panista Juan Carlos Muñoz Márquez, de plano dijo que son delitos del orden federal y que ellos no son expertos en temas de seguridad. ¿Y su labor como fiscalizadores del gasto público? Ni una palabra de pedir cuentas a las autoridades del Estado sobre los resultados de Escudo y el trabajo de Seguridad. Mmhmm.

***AUDITORÍA DE RECOLECCIÓN



La Comisión de Fiscalización del Congreso dictaminó una auditoría sobre la licitación al servicio de recolección de basura que autorizó la mayoría del Ayuntamiento leonés en 2014. Dicen que hay irregularidades que ameritarían sanciones administrativas (no civiles ni penales) que podrían alcanzar al anterior Cabildo, pero andan ariscos con las filtraciones y se lo guardaron hasta que lo vote el Pleno.



***BOTELLO CONTRAATACA



La ex alcaldesa y diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, se subió ayer otra vez al ring contra el gobernador Márquez. En la Ciudad de México convocó a una rueda de prensa para señalar que el Gobierno del Estado no puede con la inseguridad en Guanajuato y de paso pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.



*CASO SAN MIGUEL



El motivo de la convocatoria fue el homicidio de los tres hermanitos en San Miguel de Allende el pasado 14 de enero, por lo cual la tricolor presentó el 25 de enero una propuesta de punto de acuerdo solicitando que la PGR ejerza su facultad para atraer la investigación, pues no confían en la Procuraduría del Estado.



*ESCUDO, FRACASO



Bárbara se fue a la yugular al declarar que “en Guanajuato se inventan y se fabrican expedientes, pero no se persiguen a los verdaderos delincuentes que atemorizan a ciudadanos, como pasa en León”. De ahí lo ligó con lo que llamó opaco y poco útil programa “Escudo”, que no está desquitando su costo.



*CIFRAS ROJAS



La legisladora le presentó a la prensa nacional que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2016 se registraron 961 homicidios dolosos, 82 más que el récord de 2015. De 2010 a la fecha el delito de homicidio doloso ha crecido en la entidad 120%.



*EL LLAMADO



Y concluyó su conferencia con un llamado: “Para que el titular del Ejecutivo de la entidad responda no con comunicados y no con conferencias de prensa, sobre la creciente inseguridad en el terruño, sino con cambios de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría del Estado”.



***ROMERO Y EL TLCAN



El senador guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks, participó ayer junto con otros senadores de la bancada azul en una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Enrique Peña Nieto definir cómo es que el Senado acompañará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En su intervención el tambén ex Gobernador urgió a definir el mecanismo de trabajo para participar.



*CHAMBA DE PAISANOS



Hay que esperar cuáles senadores se involucran en el seguimiento al TLCAN. Pero al menos los panistas de casa, Romero Hicks y Pilar Ortega, tendrán que estar en el tema. El primero es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, en tanto que la leonesa es Secretaria de la Comisión para América del Norte, y parte de las de Justicia y Comunicaciones y Transportes. Así que chamba, tienen mucha.



*VIAJE A EUA



Juan Carlos y Pilar están incluidos en la comitiva de senadores que la siguiente semana tendrán una agenda completa de reuniones de trabajo con grupos de migrantes mexicanos y con empresarios, autoridades y legisladores de Estados Unidos, en las ciudades de Phoenix, Arizona y Sacramento.

Margarita con ex gobernadores

La aspirante panista a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, comió ayer con ex gobernadores en un restaurante de Polanco. Entre ellos asistió el guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks. Eso sí, de la oficina del Senador aclaran que eso para nada significa un adhesión al proyecto de Margarita.



Fueron: Alberto Cárdenas y Emilio González, de Jalisco; Alejandro González, de Baja California Sur; José Guadalupe Osuna, Baja California; Fernando Canales, Nuevo León; e Ignacio Loyola, de Querétaro.