Asteriscos

***TROMPETAS

Ahora sí, el Consejo del Parque Metropolitano de León será renovado, la lista de los nuevos integrantes será votada hoy en sesión de Ayuntamiento.

***TARDE

Desde diciembre pasado los integrantes cumplieron tres años en funciones y la convocatoria debía ser lanzada por el presidente municipal, Héctor López Santillana, dos meses antes de que se venciera.

***RELEVO

Tómelo con sus reservas, pero dicen que el nombre que suena para sustituir en la presidencia del consejo a Ernesto Collazo es el del alpinista Yuri Contreras. Veremos qué ocurre hoy.

***RATIFICADOS

La propuesta para la integración del Consejo del Parque Metropolitano también incluye la ratificación de Juan Gerardo González Leñero, Jaime Baños Kern, Gabriela Padilla Alcalá y sus suplentes.

*LOS NUEVOS

Mientras que en la lista de los nuevos perfiles están Lorenzo Arturo Rodríguez del Colegio de Arquitectos, por el Observatorio Ciudadano de León, A. C., José Luis García Rodríguez, del Patronato de la Casa Hogar Loyola, A. C., Pedro Camarena Torres y de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, A. C. CICEG, Thomas Alfred Trivilino Reed.

*INCLUYENTE

También está invitada a participar una representante de la Fundación Rescate Arbóreo, A. C. FURA , se trata de María Linaloe Galicia Zamora ella como propietaria pero como suplente estará David Ricardo Ibelles Navarro.

*DEPORTISTAS

Y por último de la Promoción Educativa y Cultural A. C. CIPEC, el representante será Yuri Contreras Cedi como propietario y Laura González del Castillo Aranda, será su suplente.

*VOTACIÓN

Una vez que se conforma el consejo son los integrantes quienes votan por el que será el consejero presidente y al parecer es precisamente Yuri Contreras quien suma más votos, quien por cierto apoyó al alcalde Héctor López Santillana desde su campaña.

*DISCRECIÓN

Hasta ayer integrantes del Ayuntamiento, incluidos los tres regidores que ya forman parte del consejo; Beatriz Yamamoto, José Luis Manrique y Jorge Arturo Cabrera desconocían quien será la cabeza del consejo.

*ÚLTIMA HORA

Minutos antes de la sesión seguro el Alcalde se encargará de cabildear los nombres para que nadie salte y se inconforme y así se logre sacar votar la integración de todo el consejo incluido el nombre del presidente entrante.

***MAL ASESORADO

A quien parece que no lo están asesorando adecuadamente es al gobernador Miguel Márquez Márquez pues el martes pasado al ser cuestionado por el alza de delitos, principalmente de homicidios, en la entidad, les aventó la bolita a los diputados federales y los exhortó a hacer su chamba, les pidió legislar para aumentar las sanciones para quienes porten armas de uso exclusivo del ejército.

*ANTECEDENTES

Lo que el gobernador no dijo, o a lo mejor no le in formaron es que desde octubre de 2016 ya existe esta iniciativa en el Congreso de la Unión, fue promovida por el diputado panista José Máximo García López y propone penas de cinco a diez años de prisión, a quien porte un arma de uso exclusivo sin tener licencia.





*APROBACIÓN

La sanción podría aumentar en caso de que se porten dos o más armas, esta iniciativa incluso cuanta con el apoyo de los diputados federales de Guanajuato, entre ellos Miguel Salim Alle, eso sí lo único falta es que la aprueben.

***NI EN RENTA, NI EN VENTA

El tercero y cuarto piso del edificio de las Cámaras, localizado en López Mateos y Miguel Alemán, son propiedad de la Canaco y están desocupados desde que estrenaron sus nuevas instalaciones en el bulevar Francisco Villla, hace como cuatro años. Lo han querido vender, o por lo menos rentar, pero ni una cosa, ni la otra se ha podido, y todo porque no cuentan con estacionamiento suficiente.

*LO APROVECHAN

Uno de los pisos está siendo rehabilitado para dar cursos de belleza a partir del lunes, mientras encuentran algún cliente interesado en comprar o rentar. El otro piso está muy deteriorado y habrá que remodelarlo.

*ACABA SU TRIENIO

En marzo terminará su gestión el actual presidente del Consejo de Administración de Canaco, Víctor Manuel Román Flores, tras cumplir tres años al frente de esta organización. La presidencia es sólo por un año, pero por estatutos se pueden reelegir dos veces más.

*RESCATISTA

Antes de la llegada de Víctor Román , la Canaco había perdido presencia y el mismo lo reconoce, que algunos representantes sólo utilizaban el cargo como trampolín político o para beneficio propio. Basta recordar a Alberto Romo Pacheco que utilizó la Canaco para hacer crítica al gobierno de Juan Manuel Oliva, hasta que le dio el cargo de subsecretario de Fomento Económico Estatal.

*NO LOS ATIENDE

Por cierto antes de que deje la presidencia, el líder de la Canaco busca una reunión con el alcalde y ayer en conferencia de prensa se quejó de que desde hace un mes la han solicitado pero en el equipo del Presidente Municipal les dice que esta muy ocupado.

*INVITADO DE HONOR

La intención de los comerciantes es extenderle una invitación al alcalde para que asista a la firma de un convenio con cantineros con el fin de arrancar una campaña de concientización para el consumo responsable de bebidas alcohólicas.

***FOTOMULTAS, NADA

El programa de aplicar foto-multas de tránsito no arranca. El regidor del PAN, José Luis Manrique, preguntó ayer en la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública por qué se atoró el asunto. El director de Tránsito, Ricardo López, respondió que la Secretaría de Finanzas del Estado nada más no les responde a su solicitud de compartir la base de datos para poder así identificar a los infractores.

¡Qué susto!

Los funcionarios que asistieron ayer a la Colocación de la Primera Piedra del CECTAC se llevaron tremendo susto cuando de la nada, vieron que el alcalde Héctor López Santillana estaba en el piso.

Lo que ocurrió es que la silla que le fue asignada en el presidium no servía y después de un rato de que el edil estuvo sentado se rompió, el incidente pasó mientras el gobernador Márquez Márquez estaba dando su discurso.

Lo bueno es que todo quedó en un susto, y un mal momento para el alcalde quien de inmediato fue auxiliado por los funcionarios que estaba cerca, entre ellos el gobernador.