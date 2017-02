Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA Publicada el

EL CARGAMENTO ROJO



Luego de que surgiera información sobre una aparente prohibición de un cargamento de 50 toneladas de fresa de productores guanajuatenses con destino a Estados Unidos, un servidor preguntó a la Cofoce de Luis Rojas sobre si realmente existe un reporte que marcará formalidad al tema; sin embargo, hasta ahora no registran algún antecedente y no solamente de algún productor de fresa, sino en general del sector alimentos.



Para el presidente de la Asociación Hortofrutícola, José Aguirre Gallardo, en caso de haberse registrado tal suceso, se trató de un impedimento de entrada por no cumplir con algún permiso en sanidad y no por una medida de política migratoria del presidente Donald Trump.



SIN DISMINUCIÓN



El panorama para la fresa guanajuatense incluso es bastante positivo en cuanto a la exportación para 2017 y 2018, incluyendo los Estados Unidos.



El año pasado de Guanajuato se exportaron entre 500 y 600 mil cajas con fresas y para este año la proyección es de que se logre llegar al millón de cajas, representando un aumento de prácticamente el doble.



Los primeros dos meses del año cierran una de las mejores temporadas para la venta de fresa a los estadounidenses en un ciclo que comienza a partir de octubre del año anterior.



Lo más destacable del tema es que productores de Guanajuato tienen asegurado al menos un 20% en pedidos a los Estados Unidos para el próximo año y esperan que al igual que en este año el ciclo de venta se amplíe hasta marzo.



Las exportaciones del sector agro de Guanajuato están 33% arriba en comparación con lo que se importa de agroalimentos de territorio norteamericano.



A noviembre del año pasado, las exportaciones del estado a la Unión América sumaron mil 129 millones de dólares. En contraste, las importaciones sumaron 749 millones de dólares.



APRUEBAN SU CALIDAD



La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría Delegación Guanajuato (CNEC) de Adolfo Lira, certificó a 18 firmas entre consultores y despachos de consultoría.



Grupo Consulta, Integradora de Servicios Guanajuato, Supervisión y Diseño, Proyectos y Construcciones Rague, CONURBADI, CUMBAYÁ, Urbe Diseño y Planeación Urbana, Gerimpro Consultores, Busquets Servicios en Proyectos fueron parte de las empresas reconocidas.



Actualmente, la CNEC cuenta con 60 afiliados en el estado, cada dos años se renueva la certificación de calidad entre sus miembros.



Al final del evento, platicando con Adolfo Lira, nos comenta que el sector genera 300 empleos en Guanajuato y que para mala fortuna también les ha pegado el tema financiero y desde el año pasado han registrado algunos recortes en cuanto a sus empleados, situación que esperan este año pueda contenerla.



PISA FUERTE



Para los aficionados a la oferta de series de Netflix, en este caso en alianza con la BBC América, les comento que Samuel Bennett, el inglés radicado en Estados Unidos que junto con Elijah Wood (actor en la película El Señor de los Anillos) son parte de la serie Dirk Gently, ahora usa calzado leonés.



La marca que ahora “sigue” sus pasos es “Chanheke”, de Alan Rodríguez, que ya obtuvo a su primer embajador en el extranjero.



Samuel Bernnet en la serie es un excéntrico detective, una de las ideologías del personaje es que todo el universo está interconectado.