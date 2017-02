Indagan causa de crímenes

REDACCIÓN Publicada el

Las líneas de investigación en el caso de los cuatro hombres asesinados en Duarte siguen abiertas.



“Aún no tengo el dato del nombre de la empresa para la que trabajaban, la investigación está abierta, no hay nada central”, informó Ignacio Pérez Ruiz, director de Averiguaciones Previas de la Región A.



Por ser parte de la investigación, el funcionario no informó la identidad del propietario de la casa que alquilaban las víctimas, tampoco si ya habían tenido contacto con él.



De manera extraoficial se informó que éstas trabajaban para un contratista de la empresa constructora Vise.