Despierta a Guanajuato ‘balconeo’ en televisión

El noticiero de Carlos Loret de Mola revivió ayer denuncias sobre irregularidades en la insulina que daba el Gobierno del Estado a pacientes diabéticos, publicadas en septiembre de 2013 por a.m.



Un reportaje, titulado “Insulina china”, señaló que las empresas proveedoras que cambiaron la marca de la insulina y la cobraron más cara en 2013, han recibido después contratos por casi 4 mil millones de pesos.



Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos son las empresas señaladas.



En septiembre de 2013 a.m. publico que enfermos crónicos atendidos en los Centros de Salud recibían insulina defectuosa de origen chino.



Médicos informaron que sus pacientes se descontrolaron debido a una insulina nueva que no habían usado antes.



La Secretaria de Salud de Guanajuato (SSG) a cargo del doctor Ignacio Ortíz Aldana, no había informado que el 9 de julio habían suspendido el reparto del medicamento.



Fue el 18 de septiembre y a través de un comunicado que reconoció que había cancelado, por su baja calidad, el suministro de la insulina Bonglixan, que Intercontinental de Medicamentos entregó.



El 20 de junio de 2014, en otro comunicado, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas informó que “exigirá a las empresas Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V., y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.; el reintegro de 5 millones 578 mil pesos al Gobierno del Estado, derivados del diferencial en precio de un medicamento que fue sustituido sin aviso”.



El tema se retomó ayer en el noticiero Despierta, donde Loret de Mola repitió toda la historia publicada en 2013, a la que añadió el testimonio de un doctor y una paciente del sistema de salud. Ambos denunciaron que fallaba el abasto de medicamentos.



Pero el reportaje expuso que pese a las irregularidades en la entrega de la insulina, Guanajuato “premió” a las compañías con nuevos contratos.



“Las empresas fueron descalificadas durante el proceso de licitación por el Comité de Adquisiciones de Guanajuato porque no cumplían con los requisitos solicitados, sin embargo, la Secretaría de Finanzas de Guanajuato, que encabeza Ignacio Martín Solís, les entregó convenios de manera directa”, informó el reportaje.



Loret se comunicó con el secretario Ortiz Aldana, quien aseguró que aunque habían cambiado la insulina, la que se había dado a los pacientes tenía la calidad exigida.



Pero el Secretario fue incapaz de explicar la contradicción entre el documento interno del 9 de julio, que señalaba que la insulina no controlaba a los pacientes, y su afirmación de que éstos no corrieron ningún riesgo.



También por teléfono, Ángel Isidro Macías Barrón, subsecretario de Finanzas, explicó que las empresas que abastecen la insulina fueron sancionadas por dar sobreprecios y devolvieron lo que habían obtenido de más.



“La sanción del área de Transparencia, sin embargo, no devino en inhabilitación, porque la Ley de contrataciones federal determina cuándo una empresa puede ser inhabilitada y no caen en los causales”, añadió Macías Barrón.



Reconoció que las empresas que proveen la insulina obtienen los contratos por adjudicación directa porque “pasan una primera vuelta de licitación, que, si resulta desierta, nos permite adjudicar sin problema en la segunda vuelta”.



Sin embargo, defendió también la integridad del proceso.

Es político: Miguel Márquez

Como un tema político catalogó el gobernador Miguel Márquez Márquez el reportaje de Carlos Loret de Mola.



“Sí, la verdad es que sí, sin lugar a dudas”, refirió Márquez al preguntársele si el resurgimiento de un tema que data de 2013 se trataba de una maniobra política o si tiene relevancia ya que la empresa responsable de los medicamentos chinos acaba de ganar a principios de febrero una licitación que al final se resolvió por asignación directa.



Aseguró que la licitación fue “pública, abierta, internacional, inclusive en tiempo real en Periscope”, además de que hubo un testigo de la Secretaría de la Función Pública.



“La verdad es que al final del día se hizo con la mayor transparencia y apego a la ley”, dijo.



(Juan Carlos Gómez Henríquez)