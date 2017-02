Ya hagan su chamba: Márquez a diputados

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, pidió a los legisladores federales modificar las leyes para que los delincuentes no salgan tan fácil de prisión y los que porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, enfrenten encerrados su proceso legal.



Y es que, aseguró, los gobiernos municipales, estatal y federal trabajan en materia de seguridad, pero el problema con la delincuencia es que los responsables salen fácilmente de prisión.



“Legisladores, por favor, ya hagan su chamba en ese sentido, es urgente; la impunidad no puede seguir campeando en este país, mientras no tengamos leyes que, efectivamente, nos garanticen que los delincuentes estén en la cárcel, esto desafortunadamente lo vamos a seguir viviendo”, dijo.



Márquez señaló también que el problema de la inseguridad no es exclusivo de Guanajuato, sino de todo el País.