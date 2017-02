Marcha busca respaldar a EPN, señala Wallace

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En protesta contra las acciones migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en apoyo al gobierno mexicano, Isabel Miranda de Wallace anunció una marcha para el próximo domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.



En conferencia de prensa, la presidenta de Alto al Secuestro hizo un llamado a todos los mexicanos a sumar en pro del país y no buscar confrontaciones.



Isabel Miranda dijo que serán 30 organizaciones de la sociedad civil las que participen en la marcha, y aclaró que la que ella encabeza bajo el lema "Mexicanos Unidos", es diferente a la organizada por Causa en Común.



"La marcha es para apoyar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que negociará diversos temas de la agenda bilateral con la administración Trump. No sabemos cuántas personas va a llegar porque la convocatoria la hicimos a penas el martes, sin embargo estamos seguro que vamos a tener una gran respuesta”, mencionó.



“Si hay quién le exija al gobierno alguna otra situación, digo muy respetuosamente, no es el momento porque el enemigo lo tenemos afuera y nosotros lo queremos es pedirle a todos los mexicanos que estamos unidos para poder afrontar y confrontar al señor Trump”, agregó refiriéndose a la otra marcha que será el mismo día.