Rescatan a policías que fueron secuestrados en Aquila

Los cinco policías comunitarios del municipio de Aquila secuestrados el pasado domingo en uno de los filtros de seguridad de Tizupan, fueron rescatados y ya se encuentran en la comunidad de San Pedro Naranjestil, de donde son originarios, informó el líder de las autodefensas, Cemeí Verdía Zepeda.



El también comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, confirmó que los cinco elementos de la guardia comunitaria fueron privados de su libertad por los operadores del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”.



Verdía Zepeda indicó que será importante esperar a que rindan su declaración para conocer de viva voz si fueron supuestos elementos de la Marina los que los desarmaron y se los llevaron del filtro de seguridad en el que se encontraban.



Cemeí dijo que de momento no se pueden revelar más detalles del plagio, así como del rescate, por cuestiones de seguridad.



Sin embargo, enfatizó que fue el trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad estatales y locales, así como la fuerza de las comunidades indígenas de Aquila, las que hicieron posible la liberación de sus compañeros.



El secretario de Gobierno en Michoacán, Adrián López Solís, coincidió con el líder de las guardias comunitarias y reiteró que “este tipo de situaciones donde se ponen en riesgo la vida de las personas, pasan por un tratamiento especial que lamentablemente no podemos nosotros disponer por el riesgo que implica la situación. Si bien es cierto que ya en este momento las personas están en libertad, eso no quita la responsabilidad de la autoridad para que investigue el hecho en toda su amplitud y también determine responsabilidad en contra de alguna persona en específico”.