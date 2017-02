Piden vecinos topes en colonia Morelos de SFR

KAREN FRAUSTO Publicada el

Piden colocar topes en calles de la colonia Morelos, pues automovilistas no respetan el límites de velocidad.



Los habitantes de la zona hicieron la solicitud a Presidencia Municipal a través de un oficio y mediante la recaudación de firmas de los vecinos, mismas que fueron presentadas a las autoridades a mediados de diciembre.



Los vecinos dijeron que sólo han recibido una visita por parte de Tránsito, hace 22 días, pero no se les ha dado una respuesta concreta de si se colocarán o no los topes.



“El problema es que ya nadie respeta; los que andan en moto pasan muy rápido y se pegan alas banquetas para ganarle el paso a los carros. Y los camiones, parece que van volando”, dijo otra de las vecinas.