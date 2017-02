Se quejan por mal servicio de árbitros calificadores en Purísima

LAURA GARCÍA Publicada el

Habitantes de Purísima del Rincón se quejan por el mal servicio de los Árbitros Calificadores del Municipio, encargados de recibir a cada detenido. Señalan que la atención es grosera y a veces ni siquiera se encuentran.



“Estuve esperando varias horas para que me dejaran ver a mi hijo; fue detenido, y necesitaba el permiso del árbitro calificador para verlo, pero como el señor no estaba, no podía”, exclamó una persona.



Señalaron que esto sucede repetidamente, desde hace meses, por lo que piden a las autoridades supervisar que los árbitros estén trabajando en sus horas.