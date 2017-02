Le disparan por no traer algo valioso

REDACCIÓN | Irapuato Publicada el

Un hombre de 75 años fue atacado a balazos por dos delincuentes que no encontrar nada de valor al intentar alsaltarlo, cerca de la Plaza Jacarandas, municipio de Irapuato.



El hecho se registró poco antes de las 8:00 de la mañana de ayer. El sistema de emergencias 911 fue informado que entre las calles Jacarandas y Tabachines, había una persona lesionada.



No traía nada



Tras el reporte elementos de la Policía Municipal, ministeriales y paramédicos de Protección Civil se trasladaron al lugar y encontraron al un hombre con dos disparos en un pie.



Isidro Hernández de 75 años de edad, fue atendido y de emergencia trasladado al Hospital MAC, donde su estado de salud se reporta grave.



Testigos comentaron que Isidro salió de su casa y de pronto dos personas a bordo de una motocicleta lo interceptaron, pero como no traía nada que pudieran robarle, le dispararon.