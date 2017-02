Invierte Calzado más en insumos

COLUMBA LÓPEZ Publicada el

Los insumos del calzado no se han visto exentos de aumentos en servicios básicos, lo que ha tenido como consecuencia el encarecimiento de su producto final.

Por el aumento de precio en servicios básicos para la industria, los principales insumos del sector, como cuero, hormas, suelas y cintas, han tenido que tomar medidas para no verse afectados, no aumentar precios y no afectar al consumidor.

Cuero sube 13%

Curtidos Cisne, empresa proveedora de terneras de piel de becerro y de res, ha visto un aumento de al menos 13% en la proveeduría, que a su vez sirve para transformar uno de los principales insumos del calzado: el cuero.

“Desde el año pasado, a partir de toda la incertidumbre que ha habido con Donald Trump, ha habido mucha inestabilidad en los precios”, explicó Oscar Hernández, director de Curtidos Cisne.

A pesar de la difícil situación, Oscar ve un sector calzado muy fortalecido, pues las ventas no han bajado.

“Nosotros hemos observado mucho que el mercado interno, nacional, se ha fortalecido mucho en calzado y marroquinería, a pesar de todos los problemas que vemos en el exterior de nuestro país y a pesar de toda la amenaza hay mucho optimismo y hemos estado viendo el fortalecimiento, el mercado sigue respondiendo, la demanda sigue igual”.

Los clientes del calzado han observado el aumento de precios. Aunado a esto, el tipo de cambio, el costo del agua, la electricidad y los consumos básicos también les afectaron.

“Tenemos capacitación al personal en ahorro y en rutas para clientes, han tratado de ahorrar y reducir horas de trabajo para bajar el costo de luz”.

Hernández comentó que las expectativas de crecimiento dependen de la estabilidad que se forme en los próximos meses, pero mientras se siga trabajando como hasta ahora, el sector seguirá fortalecido.

Suelas Wyny: optimizan producción

Para Suelas Wyny, los aumentos sólo han sido una prueba de optimización de recursos dentro de la empresa, pues ni por el alza en la gasolina o la energía eléctrica subieron el costo de su producto.

“Siempre ha habido aumentos, este año se reflejó mucho la electricidad, la gasolina, pero eso no quiere decir que tengas que aumentar los precios”, dijo Ismael Cantú, director de Recursos Humanos.

Los aumentos habituales que se dan por el propio sector y que para mantenerse competitivos tienen que seguir, los han reflejado en sus productos, pero absorben los externos que no causan muchas afectación.

“Con la gasolina hemos buscado el menor impacto, optimizar procesos, la maquinaria, no usar electricidad en horas pico, no contaminar el ambiente, tratar de tener en buen estado las máquinas para que ahorren electricidad y hacer escalado el uso de máquinas. Son estrategias permanentes que nos han ayudado”.

La eficiencia lograda permitió incluso aumentar los sueldos este año.

Plantillas Boston

Para Plantillas Boston, el “golpe” en el incremento de sus insumos fue doble. Además del dólar, la espuma de poliuretano (su principal insumo) aumentó en 20%.

“Definitivamente el año comenzó complicado, fueron dos factores los que nos han generado un aumento de un 20% en la fabricación de nuestra plantilla”, detalla Daniel Flores, vocero de la empresa.

Comenta que hasta ahora no han registrado bajas en sus pedidos, “por fortuna seguimos teniendo la inercia de trabajo de la última fase del año pasado; sin embargo, del tercer trimestre en adelante sí existe incertidumbre del panorama”.

Boston, que tiene entre sus clientes a las principales tiendas de autoservicio en México, también elabora agujetas para importación mundial para marcas como Vans, Caterpillar y Hush Puppies en sus ventas en territorio estadounidense.

“Está de locos, esperemos que no nos peguen tanto temas como la paridad cambiaria. En el caso de la agujeta, el aumento fue del 8%. La empresa hasta ahora no registra un año en el que no hemos tenido crecimiento, esperamos que este año no sea la excepción”.

Hormas

Un 7% más tuvo que aumentar Hormas el precio de sus productos, ya que los insumos que utilizan son de exportación.

“Sí, hemos tenido, en un orden del 7%, debido principalmente a insumos para realizar el producto, la alza del dólar encarece bastante la materia prima”, comentó Nicolás Flores, ingeniero de proyectos.

Antes de que el precio del dólar aumentara, la empresa tomó medidas de precaución ante posibles aumentos.

“Empezamos con una reducción de costos a nivel operativo, de insumos, energía, y demás servicios (...) en algunas áreas hay apagadores automáticos con sensores de movimiento”.

Han disminuido el gas usado en producción, nivelando el gasto de gasolina y electricidad, servicios que también aumentaron. Sin embargo, en materiales, ha sido difícil mantener el mismo precio.

Hormas produce a diario mil pares, y al año 330 mil pares, aproximadamente.