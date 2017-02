Avanza 60% obra en Paseo del Bajío

FRANCISCO MANCERA Publicada el

La construcción del puente elevado de avenida Constituyentes, a la altura de Paseo del Bajío, lleva un avance del 60%, así lo informó el director de Obras Públicas en Celaya, Enrique Miranda Cabrera.



“Siguen trabajando normalmente, no se ha abandonado la obra, de acuerdo a la SCT se lleva un 60% de avance, a lo mejor físicamente no se ve, pero ya tienen las trabes para colocarlas sobre los caballetes y esperemos que no le paren”, dijo el funcionario.



Por su parte, las obras que se realizan en el Camino a San José de Guanajuato llevan un avance del 7% hasta el último reporte que compartió la Secretaría de Obras Públicas del Estado, y se recalcó que hasta el momento la fecha de término, que será en julio, sigue en pie.