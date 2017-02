Bibliotecas y deporte extremo para jóvenes intrépidos

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

Cómo siempre ha sucedido en las sociedades ignorantes, los jóvenes no los toman en cuenta y los utilizan con propósitos mezquinos para manipularlos y tenerlos idiotizados con los placeres superficiales del momento…



Me da mucha tristeza que Alcaldes entran pobres y salen ricos. Pero los Ayuntamientos no dependen solo del Alcalde, sino que también de los regidores y los síndicos que pueden influir para mejorar cualquier problema que este causando mucho dolor a la sociedad como es la inseguridad que cada día está convirtiéndose en un lastre imparable porque desde mi punto de vista no tienen ni la más remota idea para erradicar la violencia y la delincuencia del Municipio de Celaya.



Tengo años estudiado ese fenómeno de la inseguridad y he hecho propuestas desde hace 3 trienios pero no les ha importado a los Ayuntamientos la Seguridad Pública. Por esa simple razón la crecido y seguirá creciendo porque ni siquiera saben poner unos pequeños diques a ese flagelo que está perjudicando terriblemente a la sociedad.



Me he acercado con el Presidente Ramón Lemus, pero no me entiende el lenguaje que utilizo para tener paz y seguridad en Celaya. Incluso el regidor Israel Herrera Hernández que es el de seguridad y me han informado que no tiene el conocimiento de lo que significa la Seguridad Pública y nunca me ha recibido porque creo yo que sus asesores le han dicho que lo puedo perjudicar. Cuando mis intenciones son trabajar incluso sin cobrar ningún Salario con el Ayuntamiento para tener seguridad.



Sí queremos bajar la violencia y la delincuencia hay que promover la lectura a través de las bibliotecas públicas que no tienen buen servicio porque a los Ayuntamientos ignorantes no les ha interesado la cultura, por ejemplo, la Biblioteca Efraín Huerta que es la principal de Celaya apenas tiene 8 computadoras y no las compraron los Ayuntamientos de Celaya sino las mandaron de México.



Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie no burgueses que nos interesa la cultura para que el Alcalde Ing. Ramón Lemus le invierta dinero en mejorar las bibliotecas y promoverlas en todo el Municipio de Celaya? Esa es una buena pregunta para que el Ayuntamiento piense más en cultura que en represión de los jóvenes. Además, no deben de cobrar ningún centavo en las Deportivas, incluso deben de poner profesores gratis para que puedan orientar a los adolescentes en cualquier disciplina deportiva.



Por lo tanto, veo con enojo las miserias que los ayuntamientos han invertido en los jóvenes que ni siquiera tienen lugares dignos para ejercitarse. A los jóvenes les gusta el riesgo y por eso durante años han estado proponiendo al Ayuntamiento pero no les hacen caso y quieren imponerles lo que les gusta a los adultos lo cual se me hace una imposición fascista.



Lo más importante desde el punto de vista racional, hay que pregúntales a los adolescentes que deporte convencional o extremo les gusta. Yo les he preguntado a los jóvenes y me han dicho que quieren lugares para utilizar la patineta, la bicicleta de acrobacias, los patines, el triciclo loco y todo aquello que tenga riesgo y sacar la adrenalina…



En lo personal tengo años observando a los adolescentes que están completamente abandonados ya que a ningún Ayuntamiento le ha importado invertir en los jóvenes. Incluso, le propuse al Ayuntamiento de Ismael Pérez Ordaz hacer en la ex feria un parque adolescente extremo pero no les importó porque hay otros intereses primero… Y esto tiene un efecto pernicioso que ha aumentado la inseguridad por descuidar a los jóvenes que son propensos a caer en las garras de la delincuencia organizada y en los vicios que muy pocos pueden salir como su servidor.



Una pregunta interesante: ¿quiénes son los más vulnerables para convertirse en delincuentes? Los jóvenes. Entonces, abran los ojos e inviertan en Bibliotecas, Centros Deportivos Culturales y no en la estúpida represión policiaca.



Gracias a Dios que tengo un espíritu joven puedo entender a los jóvenes pero no a los decadentes adultos que no piensan ayudar a los jóvenes cuando trabajan en el Ayuntamiento.



¿Si la cultura es cara en México, cuanto nos cuesta la ignorancia?