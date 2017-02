La casa de juguetes

SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

Al fondo del jardín, observando desde un montículo, se encontraba la casita. Primero fue de mi madre, después, nuestra, más adelante jugaron nuestros hijos. Todos tenemos vivencias que nos marcan, yo solo puedo contar la mía, la casita es parte de ellas.



Yo tenía una casita de juguetes hecha de obra, de dos pisos, con techos rojos a dos aguas. A un lado, mi abuela había mandado hacer una estufa que resultaba ideal para cocinar mis pasteles de lodo. Ahí jugaba con mi nana cuando llegaba con un gato en su reboso y yo lo cuidaba. A sus pies, los rosales, la mandarina. Junto las palomas de mirada espantada.



En vacaciones venían mis primos de México y tenían ahí un club con mis hermanas, pasaban horas jugando dentro y después salían en las bicicletas a la Alameda. En esos días yo quedaba fuera, por ser la más chica y nunca tuve acceso. Y ella lo supo. Entre sus ladrillos, guardó mis reproches, escuchó, vio y entendió como un juez que escucha una versión respetuosa, la corta versión de mi infancia.



No era de nadie en particular, era de todos los que disfrutaran jugando en ella. Ella, la casita, abría sus puertas sin distinción.



Si subías al piso alto, podías ver el jardín y tenía otra ventana que daba a la otra calle, por la que entraba la luna a saludarnos y a pintar de luz blanquecina nuestra ingenuidad y anhelos, algunos imposibles.



Después la vida pasó como un tren ligero y me alejó de los juegos de niña y me envolvió en sus cambios como lo hace con todos los humanos sin excepción.



Pero ella quedo ahí y cuando iba de visita, parecía saludarme y decirme que no me había olvidado. Yo tampoco me olvide de ti, ¿cómo podría hacerlo?



Ahora, ya no está. Fui después de muchos años y vi desde la terraza de mi hermana un patio adoquinado que no dice nada. Sentí como que alguien querido había muerto, esa sensación de vacío que no se llena con nada, hasta que nos acostumbramos a vivir así, con ese faltante. Me dijo, “ella la mando destruir, la arrasó hasta sus cimientos”, a mí me pudo tanto o igual que a ti.



No debieran de destruirse las casas, ni acabarse las infancias ni tampoco correr el tiempo le digo, para seguir jugando a encontrarnos, reír, persiguiendo sueños y estrellas.



Quiso aniquilarla y destruirla, lo que no supo al demolerla es que los recuerdos que albergaba no se fueron entre los ladrillos despedazados. Están archivados en la memoria y en el corazón de cada quien.

S.A.L.