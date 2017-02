Vencer la discriminación

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Jueves 5° Ordinario. Marcos 7, 24-30.

Se marchó de allí a la región de Tiro, y entró en una casa. No quería que nadie se enterara, pero no logró pasar inadvertido, sino que, en seguida, una mujer que había oído hablar de él, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, una sirofenicia de Siria, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: “Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”. Pero ella le respondió: “Sí, Señor; pero también los perritos comen bajo la mesa migajas que tiran los niños”. Jesús le dijo: “Por eso que has dicho, vete; el demonio ha salido de tu hija”. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. ~



Jesús ha provocado a la mujer pagana. Vemos que hay una forma de duelo o competencia verbal entre ellos. En realidad Jesús quiere calar la fe de la mujer y sondear la profundidad de sus deseos de liberación.



La mujer, era consciente de su exclusión de la comunidad judía; se habría sentido así toda su vida, digamos, acostumbrada a la marginación. Sin embargo, hoy se atreve a superar esa ideología que la marginaba. Ha oído hablar de Jesús. Ha escuchado que Jesús no excluye a nadie. En paralelo con Jairo, el centurión romano (cf. 5,23), que pidió a Jesús la sanación de su hija, y que representa la sociedad judía institucional, ella, la mujer pagana, se atreve a pedir lo mismo, aunque pertenezca a la clase dominada y marginal. Digamos que también caló a Jesús. Quiso sondear la grandeza de su misericordia, su poder y la coherencia de su vida.



En el fondo la mujer ha vencido a Jesús. Esto es algo bello. Nos muestra un camino único de la fe: la perseverancia. La respuesta de Jesús parecía acabar con su esperanza. Él le ha recordado el principio discriminatorio que los judíos aplicaban a los paganos (perros). Pero ella no desiste. Le demuestra a Jesús que no pretende privilegios, no intenta quitar nada a nadie, le basta una consideración, una mirada, o una palabra.



Al responder así: “también los perritos comen bajo la mesa migajas que tiran los niños” la mujer reconoce el derecho de todos, de alguna forma está comprometiéndose a que en su núcleo social, también ella liberará de esa ideología de discriminación, opresión o exclusión, a cuantos dependen de su autoridad.



Quizás la mujer alcanzó algo más que la liberación de su hija, su fe la llevó a acoger la identidad de Jesús, su novedad, una nueva vida.



Nosotros hoy podemos encontrar así a Jesús. Vencer la discriminación. Cuando alguien de los nuevos marginados, nos aborde, intentando vendernos algo, o un servicio de esos, de los marginales, podemos cuando menos darles lo que la Siriofenicia deseaba: una consideración, una mirada o una palabra; porque nuestra indiferencia a la persona o nuestra discriminación y marginación, lo único que generan es injusticia y violencia social.



¡Venzamos la discriminación igual que Jesús, igual que Jairo, igual que la mujer pagana, es seguro que gozaremos!







Oración:



Señor Jesús, ayúdame a pensar, a sentir y a actuar con libertad, igual que Tú lo hiciste. Quiero vencerme en mis prejuicios y en mis discriminaciones.



Permite que en mi familia, nos encontremos contigo, igual que la mujer pagana, que acojamos tu manera de ser, tu novedad y tu vida. Que reconozcamos a cada persona como hija de Dios. Amén.