Negocian 'El Panal'

a directiva de Mieleras de Guanajuato negocia con la Universidad de Guanajuato para mantener su sede en la cancha Arturo Larios, ya que las condiciones han cambiado y ahora se les pide otro tipo de colaboración.



Arturo Flores Carreón, presidente de Mieleras y de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, no descartó buscar otra sede fuera de la ciudad, ya que tampoco han encontrado apoyo para en la Colmena de Yerbabuena.



“Estamos en espera, no hay negativa de la Universidad de Guanajuato, no han dicho que no, pero hay propuestas con condiciones diferentes”, indicó el directivo.



Flores Carreón especificó que en la anterior campaña, cuando pertenecían a la LNBP Femenil se realizó el convenio, mediante el cual brindaban clínicas y otro tipo de colaboración con la UG.