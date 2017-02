Messi compra la casa de sus vecinos para no tener ruido

REDACCIÓN Publicada el

Parece que al astro argentino, Lionel Messi, tenía serios problemas con el ruido de sus vecinos, a tal grado de que tomar cartas en el asunto.

La estrella del Barcelona vive en el barrio Las Heras de Castelldefels, cerca de Barcelona, con su esposa y sus dos niños pero estuvo a punto de mudarse hace algún tiempo ya que tenía conflictos con el vecindario que no le permitía disfrutar de la tranquilidad que deseaba. Pero al final Messi resolvió el asunto comprando la casa de los ruidos.

Rakitic, su compañero del Barcelona, dio la información en una entrevista a la publicación croata Novi List.

El centrocampista azulgrana está también instalado en Castelldefels. "Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo", ha explicado.