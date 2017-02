Debaten por integrantes de Consejo del Metropolitano

VANIA JARAMILLO Publicada el

La integración del Consejo Ciudadano del Parque Metropolitano causó un debate entre los regidores en Sesión de Ayuntamiento.

Pero no por los nuevos ciudadanos que lo van a conformar sino por los integrantes miembros del Ayuntamiento.

Sergio Contreras Guerrero (PVEM) pidió que en lugar de Jorge Cabrera González sea Salvador Ramírez Argote quien forme parte, pues los 3 ediles que son del consejo son panistas.

Sin embargo Cabrera González se defendió y señaló que no es militante panista y que ha sido uno de los más críticos al interior del consejo.

La propuesta fue rechazada por mayoría.

Forman consejo

La integración del nuevo consejo quedó aprobado por mayoría, ratificados Juan Gerardo González Leñero, Jaime Baños Kern, Gabriela Padilla Alcalá y sus suplentes.

Y los nuevos: Lorenzo Arturo Rodríguez del Colegio de Arquitectos; por el Observatorio Ciudadano de León, A. C., José Luis García Rodríguez; del Patronato de la Casa Hogar Loyola, A. C., Pedro Camarena Torres; y de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, A. C. CICEG, Thomas Alfred Trivilino Reed y Yuri Contreras Cedi.

El consejero presidente será electo en la primera reunión que tenga el órgano ciudadano.