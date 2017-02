Tendrá León cuatro nuevos sacerdotes

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LEÓN Publicada el

La Arquidiócesis de León hace una atenta invitación a los fieles católicos para que participen mañana en la ceremonia litúrgica de ordenación de cuatro nuevos sacerdotes.

La consagración de los nuevos presbíteros leoneses será presidida por el arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortes Contreras, a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de León.

Los cuatro diáconos de 26 años que refrendarán sus votos de castidad y serán consagrados son: Andrés Humberto Andrade Oliva, Jesús Raúl Arenas Velázquez, Marcial Hernández Rodríguez y Jacobo Érick Venegas Terán.

Pertenecen a las parroquias del Monte Carmelo, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de San Felipe de Jesús y del Sagrado Corazón de Jesús (en la comunidad de San José el Alto), respectivamente.

El 19 de marzo del año pasado fueron ordenados diáconos en la misma Catedral junto con Gustavo Barrios, quien es el ausente.

"Estoy muy contento, muy feliz, siento mucha alegría desde el momento en que dijeron que recibiría la ordenación sacerdotal. Han sido 12 años de formación en el seminario y respondí al llamado de Dios", dijo Andrés Andrade.

"Es un regalo que Dios me hace y en el que me dice que me quiere como sacerdote. Sé que hay muchos retos, pero estoy muy contento se de recibir la ordenación", añadió.

Jesús Raúl Arenas reconoció que son muchos los desafíos que encontrará una vez ordenado sacerdote.

"Es para mí un sí definitivo en el que me voy a consagrar para siempre", señaló.

Jacobo Érick Venegas reveló que entró al seminario para seguir a Cristo y contribuir a la evangelización.

"El celibato es para mí un regalo que Dios me quiere conceder. Pido a todos los feligreses que oren por nosotros", exhortó.