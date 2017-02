Apoyarán 250 policías a León y San Francisco del Rincón

DANIEL VILLASEÑOR Publicada el

Debido a la ola de violencia que se ha vivido en los últimos días en León y San Francisco del Rincón, 250 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ingresarán en estos municipios para apoyar en operativos de vigilancia.

Autoridades de la Procuraduría de Justicia informaron que la violencia se ha incrementado, ya que la venta y el consumo de drogas han aumentado en ambas ciudades.

"Se ha comentado, lo han dicho tanto autoridades municipales, lo decimos nosotros, es una pugna entre bandas rivales por el control de un mercado de drogas", informó el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.

Agregó que en León y San Francisco del Rincón, hay un número importante de adictos que van generando una serie de puntos de venta de droga.

Por ello, varios grupos de delincuentes buscan controlar dicho mercado.

"En particular, lo que es San Francisco del Rincón y León, no cerramos los ojos, hay una situación extraordinaria, hay un incremento sensible en los números de homicidios y relacionados con estos grupos de delincuentes", dijo el Secretario de Seguridad Pública.

Debido a esto, autoridades informaron que en ambos municipios se mantendrá de manera permanente un grupo de inteligencia conformado por el Grupo de Reacción Inmediata y el grupo táctico operativo de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Publica.

"Se está instruyendo a la dirección de las fuerzas la permanencia, en ambos municipios, de 250 elementos más de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en sus diferentes divisiones", mencionó.

De igual manera, informó que el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, establecerá un grupo de fiscales del Ministerio Público, específicamente para dar seguimiento a los asuntos de los homicidios.

Esto será en coordinación con un grupo de agentes de investigación criminal.

"Hasta el momento, este tipo de delincuencia no ha afectado a la ciudadanía, al ciudadano común, al ciudadano trabajador, no ha llegado la afectación hasta ese nivel. Y como objetivo, tendremos llevar a la cárcel a estos delincuentes violentos que tratan de desestabilizar a la sociedad", puntualizó el Secretario de Seguridad Pública en el Estado.