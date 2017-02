Exigen priistas revocar contratos de medicinas

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

Los siete diputados federales del PRI por Guanajuato pidieron separar del cargo a los secretarios de Finanzas y Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato para que la Auditoría Superior de la Federación investigue la compra de medicamentos y la aplicación de insulina china de mala calidad.



“Solicitamos, para una transparencia en la investigación, que se separen del cargo tanto al secretario de Finanzas (Juan Ignacio Martín Solís), entidad encargada de las contrataciones; como al de Salud (Ignacio Ortiz Aldana)”, anunció el coordinador de la fracción del PRI, Ricardo Ramírez Nieto, durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.



Así respondieron los legisladores federales del PRI luego de que el miércoles el noticiero “Despierta con Loret”, de Televisa, retomara el tema de la aplicación de insulina china de mala calidad en 2013.



Ramírez dijo que era un atentado incalificable contra los ciudadanos y sostuvo que no es posible que no haya consecuencias,



También solicitaron revocar los contratos recién adjudicados nuevamente a las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico.



Y que el Gobierno del Estado se sume a las compras consolidadas que realiza el IMSS anualmente.



“Que de inmediato se revoquen los contratos que haya celebrado Gobierno del Estado con estas dos empresas, que se exhorte al Gobierno de Guanajuato para que participe en la licitación consolidada de medicamentos a la que convoca anualmente el IMSS, en el último proceso de licitación participaron 18 estados. Es una licitación pública nacional que la ejecuta con transparencia el Gobierno Federal”.



El silaoense Ricardo Ramírez informó que solicitan formalmente “la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue los procesos de licitación de medicamentos que se han hecho por parte del Gobierno del Estado... Quiénes son los socios de esas empresas y quiénes están detrás de los socios para determinar si están o no involucrados funcionarios”.



A la Secretaría de Salud de Guanajuato le pidieron que transparente los nombres de todos los pacientes a los que se les aplicó dicha insulina para que se valoren las consecuencias que hubiera por tal acción.



Ramírez Nieto recordó que fueron los propios médicos del sector Salud los que en 2013 acusaron que la nueva insulina que recetaban no surtía en los pacientes el efecto esperada en su tratamiento.



El problema fue reconocido, el medicamento retirado y aplicada una sanción por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal, y sin embargo las empresas reciben más contratos.



Reveló que el 1 de noviembre de 2010 el Órgano Interno de Control del IMSS emitió un oficio a las Entidades de la Administración Pública Federal y a las Entidades Federativas para que se abstuvieran de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Intercontinental, y que Guanajuato lo ignoró.



La diputada federal Bárbara Botello Santibáñez expuso que ya presentó un punto de acuerdo sobre este tema.