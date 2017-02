Pide Torres Graciano no 'tirar la bolita' ante violencia

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

Al llamado del gobernador Miguel Márquez para que los legisladores federales hagan su chamba y cambien las leyes para evitar que los delincuentes salgan fácil de prisión, el senador del PAN, Fernando Torres Graciano, respondió que muchas de las causas y respuestas a la violencia no están en las leyes.

"También muchos de estos temas de seguridad no tienen que ver con si se agiliza o no el proceso legislativo, hay mucho de la violencia que tiene que ver con prevención, tecnología, atención oportuna a los delitos, etcétera, y no tenemos que buscar pretextos, sino cada quien hacer su chamba", opinó el leonés, quien es Presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República.

Márquez urgió a legislar para que los detenidos con armas del Ejército sigan sus procesos en prisión.

El Senador lamentó que es recurrente, y un error, repartir culpas y convertirlo en un tema político.

"El tema de la inseguridad tenemos que verlo dejando a un lado los temas partidistas, y del ámbito de las facultades, de nada sirve que salgamos los del PAN y digamos que la PGR no cumple, y salgan los del PRI y digan que es el Gobierno del Estado, cuando la gente lo que quiere es una respuesta y que el Municipio, Estado y Federación, en lo que les toca, den resultados y se dé una coordinación efectiva".

Recordó que en diciembre se tipificó como delito grave la portación de armas de fuego sin el permiso (falta lo apruebe la Cámara de Diputados). La sanción para quien porte, fabrique o importe armas de fuego sin permiso, será de siete a quince años de prisión, y no de dos a siete años. Y en el caso de quienes porten sin permiso armas del Ejército, se establecen sanciones de hasta 30 años de cárcel.

También está pendiente en la Comisión de Justicia del Senado una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicar la prisión preventiva a quienes porten armas de fuego de uso exclusivo del Ejército sin permisos.

Otro tema importante y urgente es la reforma constitucional en materia del Mando Mixto Policial, aprobada en el Senado pero pendiente de pasar en la Cámara de Diputados.