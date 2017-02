Falsos agentes intentaron detener a periodista

EL UNIVERSAL | CANCÚN, QR. Publicada el

Con una falsa orden de aprehensión, supuestos agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia la Ciudad de México intentaron detener ayer miércoles a la presidenta de la organización “Somos tus Ojos”, Fabiola Cortés, quien presentó denuncias y solicitudes de juicio político en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo, por probables actos de corrupción.



La periodista, cuyas investigaciones dieron pie a robustos expedientes sobre irregularidades en el manejo gubernamental de millonarios recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje, adeudos con proveedores de marketing turístico, creación de empresas mediante presuntos prestanombres, despojos y remates de bienes inmuebles en Cozumel, Tulum, Cancún y Bacalar durante la gestión de Borge Angulo, consideró que lo ocurrido es “un acto grave de intimidación”.



“Se trata de un acto grave de intimidación que de haberse consumado podría haber concluido en la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada de la activista que ha denunciado a varias personas físicas y morales como presuntos prestanombres del ex gobernador Roo, Roberto Borge Angulo, mismas en las que también se imputa directamente al ex mandatario de Quintana, se informó a través de un comunicado.



En el escrito se narra que ayer, personas que se acreditaron como supuestos agentes judiciales acudieron a las oficinas que la organización registró en la Ciudad de México, para recibir notificaciones en los casos denunciados en contra del ex mandatario quintanarroense y presuntos prestanombres de éste.



Los policías llevaban consigo una falsa orden de presentación con la que pretendían detenerla.



“Preguntaron hasta a los dueños de los restaurantes y negocios que están en la planta baja del edificio donde están las oficinas. Dijeron que se me acusaba de robo, lo mismo que a la asociación civil que represento, lo cual es absurdo porque una persona moral no puede ser denunciada por tal delito”, detalló la activista en entrevista.



Al consultar con fuentes de la Procuraduría General de Justicia la Ciudad de México, Cortés Miranda supo de la inexistencia de cargo alguno en su contra; tampoco existe una denuncia, ni carpeta de investigación, dijo.



Este jueves la también abogada interpondrá una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), con base en la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.



El 28 de noviembre de 2016 “Somos Tus ojos” presentó tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de diversas personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros, en los que se encuentran involucrados familiares y amigos de Roberto Borge Angulo.



El martes pasado, Cortés Miranda solicitó a la PGR coadyuvar en las carpetas abiertas en contra de los denunciados, con el propósito de acelerar el procedimiento de investigación, lo cual le fue negado.