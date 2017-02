Gabino Cué y autoridades ignoraron situación de niños en albergue

EL UNIVERSAL | OAXACA, Oax. Publicada el

De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el gobierno de Gabino Cué Monteagudo omitió proteger a niños de un albergue particular que habían sufrido agresiones de carácter sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso tortura, además de otras faltas, como alimentación inadecuada que les causó desnutrición.



Además, los funcionarios de la pasada administración, incluyendo el DIF estatal y del ayuntamiento capitalino, dejaron el cargo sin aceptar, ni atender la recomendación número 15/2016 de la DDHPO.



Se trata de la casa hogar “Hijos de la Luna”, sitio a cargo de una familia, que en 2015 se denunció la violación a derechos humanos de infantes albergados.



Por esos hechos, cuatro personas señaladas como responsables directos de los abusos y maltratos infligidos a las niñas, los niños y adolescentes rescatados de dicho albergue fueron detenidos desde el 9 de octubre de 2015, y el 19 de agosto de 2016, magistrados del Tribunal Superior de Justicia Estatal les confirmaron su respectivo auto de formal prisión.



En un comunicado, la Defensoría indicó que fue la actual administración del DIF estatal, bajo la presidencia de Ivette Morán de Murat, la que aceptó la recomendación e inició los procedimientos para resarcir los daños.



Según el señalamiento emitido por la DDHPO, de fecha 12 de noviembre de 2016, dirigido a seis dependencias estatales y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, éstos incumplieron 12 Estándares Mínimos Internacionales que los Estados deben tomar en consideración al momento de regular los centros de acogimiento, los cuales se toman como parámetros para analizar la intervención de las autoridades locales en el caso “Hijos de la Luna”.



Además, la Fiscalía General del estado, al reintegrar a los menores de edad a sus hogares en 2016, no verificó que este proceso se realizará en condiciones de seguridad “y no dio seguimiento a que las niñas, los niños y adolescentes fueran restituidos a entornos seguros y saludables”.



A causa de estas faltas y otras más, la Defensoría dirigió su recomendación a la Fiscalía, al DIF estatal, a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a la coordinación Estatal de Protección Civil, al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, al Tribunal Superior de Justicia y al Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA), por violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes albergados en la casa hogar “Hijos de la Luna”.



En un comunicado, indicó que la mayoría de los directivos de dependencias estatales señaladas en la recomendación, “pese a haber recibido en tiempo y forma el documento de la Defensoría, omitieron dar respuesta a los señalamientos y abandonaron sus cargos en diciembre de 2016, dejando la tarea de aceptar esta medida a la actual administración gubernamental”.



En el documento no se señala que se deba iniciar investigación y procedimientos penales en contra de los ex funcionarios que actuaron con omisión e irresponsabilidad.