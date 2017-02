Jaime, el joven torturador de gatos

EL UNIVERSAL Publicada el

Jaime “N”., el presunto torturador de gatos de 23 años que fue denunciado por su amigo por la muerte de tres ejemplares pequeños, presenta rasgos de psicopatía, desprecio por la vida y un posible perfil de delincuente violento, de acuerdo con un especialista en perfiles criminales.



En días pasados, se dio a conocer la historia de Francisco, un joven de Saltillo que decidió documentar y denunciar la tortura sistemática a la que su amigo Jaime “N” sometió a pequeños felinos que le eran entregados en adopción. De acuerdo con el expediente 06348/2016, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE), existen pruebas de que Jaime, además de asesinar tres gatos, torturó a otros siete y hay indicios de que pudo haberlo hecho con más durante varios años.



Francisco narra que se decidió a documentar la tortura cuando su amigo le confesó que había una chica que le gustaba y que quería hacerle “cosas” en la misma lavandería donde lastimaba a los gatos.



De acuerdo con Martín Barrón, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la crueldad animal está identificada como un factor para el desarrollo de diversas conductas violentas. Barrón, experto en criminología y seguridad pública, quien participó en la elaboración del perfil criminal de Juana Barraza, la Mataviejitas, agrega que la literatura especializada identifica siete grandes fases en el perfil delictivo: las cuales van incluyen la fantasía de lastimar a otra persona, el proceso de selección y seducción de la víctima, la materialización del homicidio y el posterior desencanto por no cumplirse totalmente la fantasía. De acuerdo con esta categorización Jaime N. podría encontrarse en la primera de estas etapas, conocida como fase áurea.



“La fase áurea es pensar, imaginar o soñar cómo matar a una persona, esto podría entrar en lo que él dice que ahora le gustaría; una cosa es el maltrato animal y otra ya es dar el brinco a cometer el delito con una persona” explica Barrón. Para el investigador, la sistematización en la selección de las víctimas, gatos pequeños de color blanco o negro, en un principio, y ahora mujeres jóvenes, indican una intencionalidad y no un desahogo de ira; no obstante, es necesaria una valoración para construir un perfil criminal.



La Procuraduría del Medio Ambiente de Coahuila, entidad encargada de la protección animal, ha apoyado con asesoría técnica en la demanda de Francisco contra Jaime. En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador ambiental, Emilio Darwich Garza aseguró de acreditarse los delitos se podría dictar la pena máxima de ocho años.



En diciembre pasado, la PROPAEC registró el primer caso de un hombre sentenciado a tres años y cinco meses de prisión por decapitar a un perro con un machete en Piedras Negras, Coahuila.