Trump es CEO, no Presidente

El ex presidente Vicente Fox afirma en entrevista que el Mandatario de Estados Unidos se comporta como un niño e insiste en que México nunca pagará por el muro

"Me niego a llamarlo Presidente, lo seguiré llamando ejecutivo empresarial", declaró en entrevista con la cadena informativa CNBC el ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada, hablando sobre Donald Trump y la forma en la que el magnate devenido en Presidente de Estados Unidos lleva sus políticas en el inicio de su gestión.

Este 27 de enero, a tan sólo una semana de iniciada la administración Trump y el mismo día en que el neoyorquino firmó su orden ejecutiva vetando la migración y ordenando la construcción del muro migratorio, el ex presidente mexicano habló una vez más al respecto: "México no pagará por el muro ni ahora ni nunca".

En seguida, habló sobre la actitud del Presidente estadounidense, del que afirmó que no es tanto un Mandatario, sino un ejecutivo empresarial que no busca negociar, sino herir y presionar en favor suyo.

"Ahora, ¿por qué el CEO (ejecutivo empresarial) sentado en la silla presidencial quiere herir y presionar a México?, ¿cuál es su idea?, queremos a nuestro amigo Estados Unidos, queremos a nuestro compañero listo para sentarse y trabajar, pero la forma en la que este tipo se mueve, sólo hace daño en todos lados".

Además, delante del "reto" en el que el presidente Trump ha puesto a México, Fox Quesada afirmó que el País saldrá adelante y que hay otras opciones para negociar a la que se orilla al País y que finalmente no resultarán tan agradables para Estados Unidos.

"No tenemos por qué preocuparnos del comercio, tenemos a China para comerciar, es la segunda mayor economía del mundo (...) y estoy seguro de que al señor Trump no le gustará ver torres chinas de telecomunicación en la frontera (México - EU), pero a eso nos está forzando".

Ante sus declaraciones, el ex Presidente fue cuestionado sobre los tratados en los que México está involucrado para la manufactura automotriz, ante lo cual Fox destacó el crecimiento en la zona del Bajío en el País.

"En el área del Bajío, en Guanajuato, 11 plantas de manufactura automotriz están asentadas; ninguna otra región del mundo (es así)... Nos están mirando a nosotros porque somos productivos, competitivos, producimos carros de calidad", afirmó.

Además, descartó las bondades que traería a Estados Unidos hacer tratos con otras naciones fuera de México para fortalecer su propia industria manufacturera, a la que consideró poco competitiva a nivel mundial.

"Ustedes producen carros en Estados Unidos con un precio tan alto, con una calidad mediocre, tan mediocre, que no pueden competir, no pueden competir en la manufactura en Estados Unidos; por eso Ford, Chrysler, General Motors quebraron hace cinco años y los contribuyentes tuvieron que rescatar esas corporaciones otra vez", recordó.

Ante ello, regresó al tema del muro, al que calificó de "corralito", y descalificó al proteccionismo de Trump como algo peligroso y "estúpido" para la economía de Estados Unidos.

"Si ellas (las automotrices estadounidenses) ahora estarán en ese "corralito", dentro de sus cuatro paredes, dentro de EU, ¡imagínense! Perderán el 80% del mercado; encerrarse entre cuatro paredes es estúpido, lo es la propuesta de este tipo", dijo el ex Presidente, que mencionó también que hay más países en el mundo con los cuales México podría hacer tratos comerciales.

Sin embargo, cuestionado sobre la apertura de parte de México a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ex Mandatario se mostró positivo.

"Sí, estamos 100% abiertos para la negociación... Pero la iniciativa de aquel lado es de Trump, quien no quiere la negociación; si él dice: 'quiero poner un impuesto del 35%, sentémonos a negociar', es estúpido, ¡no lo haremos! Nosotros sabemos negociar, él no es el único negociante", dijo.

Finalmente, Fox Quesada reiteró que ve a Trump solamente como un empresario y no como un Presidente, por lo que no merece mayor respeto; además, recordó el mal trato el Mandatario de EU ha dispensado a los medios de comunicación y lo llamó a mostrarse respetuoso para ser a su vez tratado como Presidente.