Ven conflicto de interés en pelea Trump-Nordstrom

AP | ANNE D'INNOCENZIO Y BERNARD CONDON / NUEVA YORK Publicada el

La Casa Blanca se apresuró a defender a la compañía de Ivanka Trump, la muestra más reciente de que el mandatario de Estados Unidos no puede separar la presidencia de los negocios de su familia.

Con un ataque a Nordstrom a través de Twitter el miércoles, el presidente Donald Trump atrajo comentarios de los abogados especializados en ética. La cadena minorista con sede en Seattle alimentó la rabia de Trump al retirar de sus tiendas la línea de ropa y accesorios de su hija Ivanka.

La implicación de Trump, intencionada o no sería: si lesionas los negocios de mi hija, te la verás con la Oficina Oval.

"Mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por @Nordstrom", escribió Trump en su tuit. "Ella es una gran persona - ¡siempre presionándome para hacer lo correcto! ¡Terrible!".

Trump publicó su mensaje desde su cuenta personal y el mensaje fue retuiteado más de 6.000 veces en menos de una hora. También fue retuiteado por la cuenta oficial @POTUS.

El apoyo encabezado por el gobierno a favor de la empresa privada de Ivanka Trump no terminó allí.

En una entrevista el jueves con Fox News desde la Casa Blanca, la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway animó a la gente a "ir a comprar cosas de Ivanka". Ella incluso se jactó de que estaba dando a la marca "un anuncio gratuito aquí".

Aunque el propio Trump no está sujeto a los estándares de conducta ética para empleados federales, Conway sí. Entre las reglas que debe obedecer, hay una que dice que un empleado no usará su cargo "para el endoso de cualquier producto, servicio o empresa".

Ivanka Trump no tiene un papel específico en la Casa Blanca, pero se mudó a Washington con su esposo, quien es uno de los asesores más cercanos de Trump. Ella siguió el mismo enfoque de su padre en cuanto a sus lazos de negocios: entregó el control operativo de su empresa de modas, pero mantuvo su propiedad.

Aunque Trump ya ha tuiteado sobre algunas compañías, como Boeing, Carrier y General Motors, sus palabras del miércoles fueron objeto de críticas de los expertos en ética, que señalan que el hecho de que se trate de un negocio a cargo de su hija genera posibles conflictos de interés.

El tuit de Trump se dio tras las revelaciones de que la primera dama Melania Trump esperaba desarrollar "relaciones comerciales multimillonarias" gracias a su presencia en la Casa Blanca, según una demanda que interpuso.

El mandato de Trump ha generado preocupaciones sin precedente sobre conflictos éticos. Su plan para distanciarse de su exitoso negocio de bienes raíces fue duramente criticado por expertos en ética, quienes aseguran que no es suficiente para asegurarse de que Trump no tomará decisiones para su beneficio, el de su familia o su empresa. La primera dama aún no se separa de las compañías que administran sus bienes por los productos que llevan su nombre, de acuerdo a documentos empresariales.

Kathleen Clark, experta en ética gubernamental, afirmó que el tuit contra Nordstrom es conflictivo debido a que otras cadenas minoristas podrían pensarlo dos veces antes de desvincularse de la marca de Ivanka Trump por temor a recibir una crítica pública por parte del presidente. Afirmó que era particularmente perturbador que Trump retuiteara el mensaje desde su cuenta oficial de la Casa Blanca.

"La amenaza implícita fue que utilizará cualquier autoridad con la que cuente para tomar represalias contra Nordstrom, o cualquiera que interfiera con sus intereses", dijo Clark, profesora de leyes en la Universidad Washington, campus San Luis.

Clark defendió el derecho del presidente a utilizar su cuenta personal de Twitter para expresar sus posturas, resaltando que los trabajadores del gobierno recientemente crearon una cuenta alternativa a la Agencia de Protección Ambiental, para criticar las políticas del mandatario. "Un empleado gubernamental, incluso el presidente, tiene derecho a tuitear en su capacidad personal".

No es la primera vez que Trump arremete contra marcas comerciales tras ganar la presidencia. Luego de que Macy's dejó de vender su línea de corbatas y camisas en 2015 a causa de sus comentarios sobre inmigrantes, Trump se mofó de Macy's por su temporada navideña por debajo de las expectativas. "Buenas noticias, las acciones de la desleal @Macy's están en caída libre. No vayan ahí para Navidad", tuiteó.

En enero de este año, reprendió a General Motors por "enviar el Chevrolet Cruze hecho en México a las concesionarias estadounidenses libre de impuestos. "Fabríquenlo en Estados Unidos o paguen un alto arancel", subrayó.