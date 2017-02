Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | León Publicada el

SÓLIDAS PROPUESTAS

Recordando que la Coparmex nacional, capitaneada por Gustavo de Hoyos, no firmó el acuerdo para reactivar la economía, acción que no fue impedimento para presentar una lista de 20 propuestas entre las que llaman la atención la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR), eliminar programas que no funcionan e incluso impedir la tranferencia de fondos a estados que no tengan reglas de operación para el uso de recursos.

En total participaron 273 organizaciones civiles, se realizaron 23 foros en diversas partes de México generándose “Mis Propuestas para México”. 517 propuestas construidas cada una por mexicanos de pie, empresarios sí, pero también miembros de la sociedad civil, 517 propuestas, 20 de ellas valoradas de gran impacto; conformadas en cuatro ejes generales en las cuales también se contó con la participación de Coparmex Zona Metropolitana León, de Jorge Ramírez.

PISADAS FIRMES

Para evitar los intermediarios y asegurar sus alianzas comerciales en territorio estadounidense, el empresario Javier Plascencia Reyes tuvo una productiva reunión con Matt Priest, presidente de la Federación de Detallistas y Distribuidores de Calzado de Estados Unidos (FDRA).

En la reunión, el también dueño de la marca Elefante resaltó la importancia que tienen ambos países en el comercio para el sector zapatero, pues mientras de aquí se envía una importante suma de calzado, México recibe una no menor cantidad de insumos como pieles y químicos procedentes de Estados Unidos.

En la reunión, de acuerdo con información compartida por la CICEG, también se hablaron de temas como: negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y su visión sobre la política económica que está implementando Donald Trump.

El año pasado, las exportaciones de calzado procedentes de México a Estados Unidos fueron de 19.8 millones de pares con un valor de 384.6 millones de dólares; es decir, 78.46% del total de pares exportados en ese año.

Además de los directivos principales de ambos organismos, también participaron en la reunión el presidente de la FDRA, Andy Polk; Luis Gerardo González García, vicepresidente de SAPICA y Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de CICEG.

NEGOCIOS ‘AMARRADOS’

Mientras el presidente Donald Trump define sus ideas en cuanto a las políticas y tratados de comercio, existen empresas guanajuatenses que continúan de forma exitosa haciendo negocios con estadounidenses.

Una de estas es Boston, que en este año cumplirá más de una década de ser el fabricante principal de agujetas para los modelos que Vans (de origen norteamericano) comercializa en todo el mundo.

Boston en 2016 cerró con una producción de tres millones de plantillas, que en realidad son su producto principal, mismo que surte en México a tiendas de autoservicio y empresas locales como Italmoda que tienen la licencia de Dockers y Levis, Triples, Andrea y catalogos como Cklass.

En el caso de la producción de agujetas, además de Vans, también “viste” a los zapatos de Caterpillar y Hush Puppies para su venta en Estados Unidos.

NO LO OLVIDE

Para considerar, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Guanajuato, de Sergio Santibáñez, recordó a los patrones que este mes concluye el plazo para la presentación de la Determinación de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Entre los puntos a favor de llevar un control en la materia es que permite al propietario de la empresa conocer la nueva prima que deberán entregar sus pagos por el concepto del Seguro de Riesgos de Trabajo, permitir conocer el comportamiento de la siniestralidad laboral y crear estrategias tendientes a mejorar las medidas de seguridad, que derivan en el bienestar de los trabajadores y en el fortalecimiento patrimonial de las empresas al disminuir el ausentismo y que en caso de no haber registrado riesgos, les podría generar disminución de la prima y pagar menos.

Existe la opción de cumplir con la documentación por medio de imss.gob.mx.